Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen depremler dikkat çekti. Gün içerisinde hem Kahramanmaraş hem de Ankara çevresinde hissedilen sarsıntılar kaydedildi.
2 AYRI NOKTAA DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü Göksun olan 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Aynı gün sabah saatlerinde ise merkez üssü Haymana olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Saat 09.59'da meydana gelen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
NACİ GÖRÜR: "SON GÜNLERDE DEPREMLER ARTTI"
Yer bilimci Naci Görür, son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orta büyüklükteki depremlere dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu. Görür, özellikle Denizli'nin Buldan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ve Konya'nın Cihanbeyli ilçesi çevresinde 4.0–4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirtti.
Görür, söz konusu sarsıntıların bölgelerin tektonik yapısıyla ilişkili olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
Görür, ayrıca Eskişehir Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu çevresindeki hareketliliğe de dikkat çekti.
"KAHRAMANMARAŞ'TAKİ FAY BÖLGE İÇİN PROBLEM OLABİLİR"
Naci Görür açıklamasında, Kahramanmaraş'a da dikkat çekti. "K. Maraş'taki fay ise bölge için problem olabilir." dedi.
İşte Naci Görür'ün açıklaması şu şekilde:
Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya'da 4, 0-4,2 'lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı'nın kapasitesi fazla. Konya'daki fay küçük bir parça, K. Maraş'taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun.