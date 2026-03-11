"KAHRAMANMARAŞ'TAKİ FAY BÖLGE İÇİN PROBLEM OLABİLİR"

Naci Görür açıklamasında, Kahramanmaraş'a da dikkat çekti. "K. Maraş'taki fay ise bölge için problem olabilir." dedi.

İşte Naci Görür'ün açıklaması şu şekilde:

Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya'da 4, 0-4,2 'lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı'nın kapasitesi fazla. Konya'daki fay küçük bir parça, K. Maraş'taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun.