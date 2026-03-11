Depremin yerin yaklaşık 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının koordinatları ise 38.08583 kuzey enlemi ve 28.98028 doğu boylamı olarak açıklandı.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih - Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-11 07:42:15
|38.08583
|28.98028
|5.24
|MW
|4.0
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 06:41:13
|37.16083
|28.51444
|7.0
|ML
|1.3
|Menteşe (Muğla)
|2026-03-11 06:02:20
|39.25167
|28.16111
|8.28
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 05:28:59
|38.19944
|37.87278
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-03-11 05:05:46
|39.24389
|28.12667
|4.73
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 05:05:03
|38.08333
|28.97528
|12.42
|ML
|0.9
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 04:51:16
|38.00472
|38.22250
|7.0
|ML
|0.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|2026-03-11 04:45:30
|38.12778
|27.42056
|7.04
|ML
|1.8
|Torbalı (İzmir)
|2026-03-11 04:44:52
|39.25472
|29.01917
|10.82
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 04:31:29
|38.07583
|28.97028
|7.43
|ML
|1.3
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 04:29:14
|39.17333
|28.34972
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 04:11:06
|38.09306
|28.97333
|7.02
|ML
|1.7
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 04:10:45
|38.07111
|28.99167
|7.03
|ML
|1.6
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 04:09:33
|39.23750
|29.00556
|8.94
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 04:07:54
|39.24778
|29.01889
|8.53
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 03:48:30
|38.14833
|28.91694
|7.0
|ML
|2.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 03:44:52
|39.19389
|28.12056
|4.96
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 03:15:35
|39.23528
|28.99639
|7.0
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 03:01:56
|38.10389
|28.97028
|7.0
|ML
|1.7
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 02:59:57
|38.09583
|28.97333
|7.0
|ML
|1.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 02:48:12
|39.19972
|28.96056
|10.82
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 02:44:32
|39.15611
|29.01972
|16.39
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 02:40:45
|38.85417
|27.13694
|7.0
|ML
|1.7
|Aliağa (İzmir)
|2026-03-11 02:37:15
|39.25778
|28.16028
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 02:32:07
|38.37972
|26.70750
|7.06
|ML
|1.4
|Urla (İzmir)
|2026-03-11 02:12:07
|37.98278
|36.25000
|7.0
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-03-11 01:48:49
|39.11722
|25.90194
|10.66
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)