CANLI YAYIN
Geri

Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı! Aydın, Uşak...

AFAD verilerine göre, Denizli Buldan merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 07.42’de kaydedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı! Aydın, Uşak...

Depremin yerin yaklaşık 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının koordinatları ise 38.08583 kuzey enlemi ve 28.98028 doğu boylamı olarak açıklandı.

Deprem, yerin 5.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 07.42’de gerçekleşti.

11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - SaatEnlemBoylamDerinlik (km)TipBüyüklükYer
2026-03-11 07:42:1538.0858328.980285.24MW4.0Buldan (Denizli)
2026-03-11 06:41:1337.1608328.514447.0ML1.3Menteşe (Muğla)
2026-03-11 06:02:2039.2516728.161118.28ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:28:5938.1994437.872787.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 05:05:4639.2438928.126674.73ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:05:0338.0833328.9752812.42ML0.9Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:51:1638.0047238.222507.0ML0.8Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 04:45:3038.1277827.420567.04ML1.8Torbalı (İzmir)
2026-03-11 04:44:5239.2547229.0191710.82ML0.9Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:31:2938.0758328.970287.43ML1.3Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:29:1439.1733328.349727.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 04:11:0638.0930628.973337.02ML1.7Güney (Denizli)
2026-03-11 04:10:4538.0711128.991677.03ML1.6Güney (Denizli)
2026-03-11 04:09:3339.2375029.005568.94ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:07:5439.2477829.018898.53ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:48:3038.1483328.916947.0ML2.2Buldan (Denizli)
2026-03-11 03:44:5239.1938928.120564.96ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 03:15:3539.2352828.996397.0ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:01:5638.1038928.970287.0ML1.7Güney (Denizli)
2026-03-11 02:59:5738.0958328.973337.0ML1.3Güney (Denizli)
2026-03-11 02:48:1239.1997228.9605610.82ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:44:3239.1561129.0197216.39ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:40:4538.8541727.136947.0ML1.7Aliağa (İzmir)
2026-03-11 02:37:1539.2577828.160287.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 02:32:0738.3797226.707507.06ML1.4Urla (İzmir)
2026-03-11 02:12:0737.9827836.250007.0ML1.1Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 01:48:4939.1172225.9019410.66ML1.4Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler