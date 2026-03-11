CANLI YAYIN
Ankara sallandı! AFAD depremin şiddetini duyurdu: Konya, Kırıkkale, Aksaray...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 09:59’da merkez üssü Ankara’nın Haymana ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • Ankara'nın Haymana ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
  • Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Ankara Haymana'ya bağlı Saatli oldu.
  • Deprem Ankara ve Konya sınır hattında yoğunlaşan bölgeleri etkiledi.

Bugün sabah saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesi merkezli yerin yaklaşık 7 km derinliğinde 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

ANKARA SALLANDI

  • Büyüklük: 3.9 (Mw)

  • Yer: Haymana (Ankara)

  • Tarih/Saat: 11-03-2026 | 09:59:51 (TS)

  • Derinlik: 7 KM

Deprem Ankara ve Konya sınır hattında yoğunlaşan bölgeleri etkiledi.

Ankara'ya yakın yerleşim yerleri hangileri?

Depremin merkez üssüne en yakın noktalar Ankara ve Konya sınır hattında yoğunlaşıyor;

İlİlçeYerleşim YeriMesafe (KM)
AnkaraHaymanaSaatli2.41
KonyaCihanbeyliÇimen4.05
AnkaraHaymanaTepeköy4.59
KonyaCihanbeyliÇatak5.37
KonyaCihanbeyliKerpiç6.25

SARSINTI MERKEZİNE EN YAKIN 5 İL

ÜlkeİlMesafe (KM)
TürkiyeAnkara102.09
TürkiyeKırıkkale121.68
TürkiyeKonya129.93
TürkiyeKırşehir140.22
TürkiyeAksaray148.73

