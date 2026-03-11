Bugün sabah saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesi merkezli yerin yaklaşık 7 km derinliğinde 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
ANKARA SALLANDI
Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Haymana (Ankara)
Tarih/Saat: 11-03-2026 | 09:59:51 (TS)
Derinlik: 7 KM
Ankara'ya yakın yerleşim yerleri hangileri?
Depremin merkez üssüne en yakın noktalar Ankara ve Konya sınır hattında yoğunlaşıyor;
|İl
|İlçe
|Yerleşim Yeri
|Mesafe (KM)
|Ankara
|Haymana
|Saatli
|2.41
|Konya
|Cihanbeyli
|Çimen
|4.05
|Ankara
|Haymana
|Tepeköy
|4.59
|Konya
|Cihanbeyli
|Çatak
|5.37
|Konya
|Cihanbeyli
|Kerpiç
|6.25
SARSINTI MERKEZİNE EN YAKIN 5 İL
|Ülke
|İl
|Mesafe (KM)
|Türkiye
|Ankara
|102.09
|Türkiye
|Kırıkkale
|121.68
|Türkiye
|Konya
|129.93
|Türkiye
|Kırşehir
|140.22
|Türkiye
|Aksaray
|148.73