Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar programına katıldı.

Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BU DENİZDE NE ÖLMEK VAR BİZE, BU DENİZDE NE GAM, NE DERT, NE KEDER"

Kıymetli Kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Davetimize icabet ederek iftar programımızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik sofrasında, bu güzel Ramazan akşamında bir araya gelmemize vesile olan, hasret gidermemizi sağlayan genel merkezdeki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vefa duygusu etrafında buluştuğumuz bu sofranın birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, uhuvvetimizi güçlendirmesini diliyorum.

Öncelikle sizlerin, ailelerinizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini canı gönülden tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz'in ebedi azaptan kurtuluş olarak müjdelediği ve son 10 gününü idrak ettiğimiz bu mübarek günlerin mağfirete, rahmete, berekete vesile olmasını yüce Rabbimden bir kez daha niyaz ediyorum. Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu, yedi veren günlerinin ülkemize, milletimize ve son haftalarda çok ciddi sıkıntılar içinde boğuşan bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

AK Kadrolar olarak Hazreti Mevlana'nın şu mısralarında vücut bulan ruha, tasavvura ve duyguya bugün bir kez daha burada şahitlik ediyoruz. Bu denizde ne ölmek var bize, bu denizde ne gam, ne dert, ne keder. Bu deniz alabildiğine muhabbet, bu deniz iyilikten, cömertlikten ibaret. Evet, bugün bir kez daha muhabbetiniz için, varlığınız için, davamıza ve hareketimize yaptığınız hizmetler için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum.

"BU YÜRÜYÜŞE DESTEK VEREN BÜTÜN KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Ebediyete uğurladığımız Karaman Milletvekilimiz Zeki Ünal'ı, Samsun Milletvekilimiz Mustafa Demir'i, Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen'i, Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa'yı, Kocaeli Milletvekilimiz Cemalettin Kaflı'yı, Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ü, Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ı ve beraber yola çıktığımız, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan rahmet-i Rahman'a kavuşanların hepsini bugün bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet, menzillerini mübarek eylesin. Mehmet Akif'in bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz dediği gibi illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, mahallelerimizde AK Parti teşkilatlarının her kademesindeki kardeşlerime sizlerin vasıtasıyla selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Çok partili hayata geçtiğimiz günden beri Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran AK Parti hareketine, milletin bağrından çıkan ve yegane amacı milletini yüceltmek olan bu yürüyüşe karınca kararınca destek veren bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum.

Değerli Kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, iman edebiyatımızın abideliği isimlerinden bakininin Ahvazi bu âleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış mısralarında çok vecih bir şekilde söylediği üzere bizim yegane amacımız binlerce yıllık bir medeniyete, köklü bir devlet geleneğine, muazzam bir hayat bilgisine sahip bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, geleceğe hayırla yad edilecek hoş bir sada bırakmaktır.

Milletimizin desteği ve duası sayesinde sizlerle beraber açtık. Yeter söz de, karar da milletin diyerek sözü de, kararı da asıl ve asil sahibine yani milletimize tevdi ettik. Demokrasiye, milli iradeye, hak ve özgürlükler üzerine düşen gölgeleri sizlerle beraber kaldırdık. Gezi kalkışmasından, 17-25 emniyet yargı kumpasına, 15 Temmuz darbe ve ihanet teşebbüsüne, milletin iradesini ve istikbalini hedef alan saldırıları aynı şekilde beraber savuşturduk. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan emniyete, savunma sanayinden adalete her biri sessiz devrim niteliğindeki dev adımları sizlerle beraber attık. Milletimizin her bir ferdinin bu devletin eşit ve onurlu bireyleri olarak kendilerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa ettik. Türkiye'yi inşa kaldırdık.

"BU ÜLKEYİ SİZLERLE KANATLANDIRDIK"

Bu ülkeyi sizlerle birlikte kanatlandırdık. Varsın birileri halen görmemekte ısrar etsin. Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bugün hamdolsun bölgesinin istikrar adası olarak günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu yol Türkiye'nin yolu. Bu yol milletimizin yolu diyerek çıktığımız merkezinde eser ve hizmet siyaseti olan kutlu yolu yaklaşık 25 yıldır birlikte yürüyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin önünde kardeşlikle, huzurla ve istikrarla dolu bembeyaz bir sayfa açacağımız terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye 100 yılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz. Ne diyor bayrak şairimiz Arif Nihat Asya? Artık aşarız biz bu kanatlarla zamanı yorgunluk çekilsin yolumuzdan. İşte biz de yorulmadan, yılmadan, rehavete kapılmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, şunu da burada çok güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum. AK Parti her şeyden önce bir dava hareketidir. Dava adamının eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmişi olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır. Aklıyla, gönlüyle, çalışmalarıyla, yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır. Bu çatı altında küslüğün, gargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz. Şunu en iyi sizler biliyorsunuz. Biz yalnızca günü kurtaran, günü birlik politika üreten bir kadro değiliz. Biz ortaya eser koyan, hizmet koyan, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan bir erdemliler hareketiyiz. Sizler her biriniz benim yol ve dava arkadaşım olduğunuz kadar aynı zamanda bu partinin kendisi, omurgası ve ortak aklısınız. Sizler aynı zamanda çok köklü bir tecrübenin sahiplerisiniz. Bu tecrübeyi partimizin farklı kademelerinde görev alan genç kardeşlerimize aktarmanız, bilginizle, deneyiminizle onlara adeta siyasi mentorlük yapmanız, tabiri caizse siyasi koçluk yapmanız, onlara yol göstermeniz çok çok önemlidir. İç cephemizin tahkim edilmesi Birliğimizin, ahdimizin, kavlimizin, kardeşliğimizin güçlendirilmesinde sizlere önemli görevler düşüyor. Aynı şekilde yeni kuşaklarla köklü kurmak, üye sayısı on bir buçuk milyonu aşan AK Parti ailesini daha da genişletmek noktasında sizlerden katkı beklediğimin altını özellikle çizmek istiyorum. Yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte kurduk. Türkiye yüzyılını da yine inşallah sizlerle ve gençlerimizle birlikte hem de tüm cephelerde en güçlü şekliyle hayata geçireceğiz.

"İRAN KRİZİNDE TAVRIMIZ NETTİR"

Değerli kardeşlerim, bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti 28 Şubat'ta başlayan komşumuz İran'a yönelik saldırılarla maalesef daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze'de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerini sadece Ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşından sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor.

Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor. Bir defa şunu burada açık ve net ifade etmek isterim. Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz. Başkalarının açısından rant devşirmek gibi bir hesabın içinde olmayız. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil, yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak, ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz.

Bölgemizin önünde çok farklı bir ufuk belirecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir. Şimdiye kadar karşılaştığımız krizlerde hem millet hem de teşkilat olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim tüm süreçlerden salimen çıkmamızı sağlayan en büyük değerlerimiz olmuştur. Allah'ın izniyle bu türbülanstan da yine birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız. Bu düşüncelerle davetimize icabet ederek bu anlamlı akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.