Söz konusu paylaşım, iki ülke askerleri arasındaki dostluğa ve dayanışmaya vurgu yapan ifadelerle yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Almanya'da gerçekleştirilen tatbikatta Türk askeri ile İspanya askerinin çekilen fotoğrafını, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuyla paylaştı.

MSB'den 'İspanya' paylaşımı. (Haberin fotoğrafı sosyal medyadan alınmıştır.)

Bakanlığın sanal medya hesabından 'günün fotoğrafı' etiketiyle Türk askeri ve İspanya askerinin yan yana çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda iki askerin aynı mevzide birlikte nişan alırken çekilen ve "Omuz omuza"etiketiyle paylaşılan fotoğraf, beğeni kazandı. Paylaşımda, "Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana"notuna da yer verildi.