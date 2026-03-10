CANLI YAYIN
Geri

İstanbul’da yurt dışı bağlantılı "forex" vurguncularına operasyon: 140 gözaltı

İstanbul'da yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edilirlen 140 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
İstanbul’da yurt dışı bağlantılı "forex" vurguncularına operasyon: 140 gözaltı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'da yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 140 kişi gözaltına alındı.
  • Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sarıyer'de yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etti.
  • Operasyonda 50'si kadın olmak üzere toplam 140 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
  • Şüphelilerin 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' isimleriyle dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi.

İstanbul'da yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 140 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürüttükleri teknik ve saha çalışmalarında, Sarıyer'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığını belirledi.

İstanbul'da yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon düzenendi (Fotoğraf: DHA)

YURT DIŞI BAĞLANTILI ŞEBEKE
Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

140 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında delillerin toplanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 50'si kadın, toplam 140 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon düzenendi (Fotoğraf: DHA)

Gözaltına alınan şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları değerlendirildi.

Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler