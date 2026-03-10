Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı, bağımlılık türlerinin önlenmesi, zararlarına ilişkin farkındalık oluşturulması ve bağımlılık sonrası bireylerin topluma yeniden uyumunun sağlanması amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde 81 ilde 374 formatör aracılığıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri veriliyor. Alanında uzman kişiler tarafından madde, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığına yönelik bilgilendirmenin yapıldığı eğitimlerde etkili sunum teknikleri, yetişkin eğitim içerikleri, görüşme teknikleri ve uygulama ilkeleri gibi konularda uygulamalar yer alıyor. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinden bireyler, aileler, Bakanlık personeli, kurum bakımında bulunan 15 yaş üstü çocuklar faydalanabiliyor.

Eğitimler kapsamında, 2017'den itibaren 1 milyon 381 bin kişiye ulaşıldı. Aile Eğitim Programları (AEP) ile de bağımlılık riski bulunan ergenlerle sağlıklı iletişim, bağımlılığa kaymayı anlama ve önleme, kötüye kullanılan maddeler gibi konuların yer aldığı "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" modülü kapsamında yaklaşık 730 bin kişiye eğitim verildi. Medya alanında yer alan ailelere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenerek 765 bin kişiye ulaşıldı.