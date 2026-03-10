Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde İrfan Fidan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.

Mahkeme Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylamada, üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday olarak yarıştı. Yapılan seçim sonucunda İrfan Fidan , Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan 'ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle mahkemede seçim heyecanı yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca gerçekleştirilen seçimde, yeni başkanvekili belirlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan

5 YILDIR AYM'DE

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İrfan Fidan, meslek hayatına Ankara adli yargı hakim adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunan Fidan, 2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısıolarak görevlendirildi.

Fidan, 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğigörevini yürüttü. Ardından 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıgörevinde bulunan Fidan, aynı tarihte Yargıtay üyeliğineseçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesiüyeliğine atanan Fidan, bugün yapılan seçimle birlikte mahkemenin başkanvekilliği görevini üstlendi.