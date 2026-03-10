Belediye ekipleri yapım sözü verdi ancak aylardır bölgeye tek bir iş makinesi bile gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada bir kadın hayatını kaybetti.

Bölgede 10 bin öğrencinin bulunduğu ve yoğun trafiğin aktığı yolda hayati tehlike yaşanıyor.

Emek ve Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan noktada üst geçit olmadığı için vatandaşlar refüjdeki demirlerin üzerinden atlayarak karşıya geçiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 ay önce kazayla sökülen üst geçidi hala yapmadı ve vatandaşlar eylem yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet hızı vatandaşı canından bezdirdi. Tam 10 ay önce bir kazayla sökülen ve yerine yenisi vaat edilen üst geçit hala yapılmadı. Okullar bölgesinde yaşanan bu vurdumduymazlık, mahalleliyi isyan noktasına getirdi.

Trafiğin vızır vızır aktığı yolda vatandaşlar, belediyeye tepki göstermek için eylem yaptı.