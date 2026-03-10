Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet hızı vatandaşı canından bezdirdi. Tam 10 ay önce bir kazayla sökülen ve yerine yenisi vaat edilen üst geçit hala yapılmadı. Okullar bölgesinde yaşanan bu vurdumduymazlık, mahalleliyi isyan noktasına getirdi.
Trafiğin vızır vızır aktığı yolda vatandaşlar, belediyeye tepki göstermek için eylem yaptı.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GEÇİŞ
Emek ve Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan noktada üst geçit olmayınca, vatandaşlar refüjdeki demirlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor.
Grup adına konuşan Metin Yıldırım, bölgede 10 bin öğrencinin bulunduğunu hatırlatarak,"Burada her gün hayati tehlike yaşanıyor. Yoğun akan trafiğe aldırış etmeden karşıya geçmek zorundayız" diyerek belediyenin sessizliğine ateş püskürdü.
BİR CAN GİTTİ, SIRA KİMDE?
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada bir kadının hayatını kaybettiğini hatırlatan mahalle sakinleri, sorumluları vebal altında kalmakla suçladı.
Belediye ekiplerinin"yapacağız" sözlerine rağmen aylardır tek bir iş makinesinin bile gelmediği bölgede, mahalleli artık vaat değil icraat bekliyor.