Adana’da üst geçit krizi! Mahalleli ayağa kalktı: 10 aydır tek bir çivi bile çakılmadı

Adana Seyhan’da bir tırın çarpmasıyla sökülen üst geçit, Zeydan Karalar yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 aydır yenilenmedi! 10 bin öğrencinin kullandığı güzergahta vatandaşlar canını dişine takıp yoldan geçmeye çalışırken, mahalleli sokağa dökülüp belediyeye isyan etti: "Bir can daha gitmeden bu üst geçidi yapın!"

  • Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 ay önce kazayla sökülen üst geçidi hala yapmadı ve vatandaşlar eylem yaptı.
  • Emek ve Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan noktada üst geçit olmadığı için vatandaşlar refüjdeki demirlerin üzerinden atlayarak karşıya geçiyor.
  • Bölgede 10 bin öğrencinin bulunduğu ve yoğun trafiğin aktığı yolda hayati tehlike yaşanıyor.
  • Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada bir kadın hayatını kaybetti.
  • Belediye ekipleri yapım sözü verdi ancak aylardır bölgeye tek bir iş makinesi bile gelmedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet hızı vatandaşı canından bezdirdi. Tam 10 ay önce bir kazayla sökülen ve yerine yenisi vaat edilen üst geçit hala yapılmadı. Okullar bölgesinde yaşanan bu vurdumduymazlık, mahalleliyi isyan noktasına getirdi.

Trafiğin vızır vızır aktığı yolda vatandaşlar, belediyeye tepki göstermek için eylem yaptı.

Adana'da TIR dorsesinin çarparak parçaladığı üst geçitin yerine, yenisinin yapılmasını istiyorlar. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GEÇİŞ

Emek ve Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan noktada üst geçit olmayınca, vatandaşlar refüjdeki demirlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor.

Adana’da üst geçit krizi! Mahalleli ayağa kalktı: 10 aydır tek bir çivi bile çakılmadı-3

Grup adına konuşan Metin Yıldırım, bölgede 10 bin öğrencinin bulunduğunu hatırlatarak,"Burada her gün hayati tehlike yaşanıyor. Yoğun akan trafiğe aldırış etmeden karşıya geçmek zorundayız" diyerek belediyenin sessizliğine ateş püskürdü.

BİR CAN GİTTİ, SIRA KİMDE?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada bir kadının hayatını kaybettiğini hatırlatan mahalle sakinleri, sorumluları vebal altında kalmakla suçladı.

Adana’da üst geçit krizi! Mahalleli ayağa kalktı: 10 aydır tek bir çivi bile çakılmadı-4

Belediye ekiplerinin"yapacağız" sözlerine rağmen aylardır tek bir iş makinesinin bile gelmediği bölgede, mahalleli artık vaat değil icraat bekliyor.

Adana’da üst geçit krizi! Mahalleli ayağa kalktı: 10 aydır tek bir çivi bile çakılmadı-5

