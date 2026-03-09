CANLI YAYIN
Geri

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın kıl ve tırnak testi negatif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kıl ve tırnak örneği veren Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın test sonucu negatif çıktı.

Giriş Tarihi:
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın kıl ve tırnak testi negatif çıktı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda kıl ve tırnak örneği veren Ali Kaya'nın test sonucu negatif çıktı.

Ali Kaya. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

İBB'deki milyarlarca liralık yolsuzluk sebebiyle tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, "fuhuş ve uyuşturucu" operasyonuyla 6 Şubat'ta tutuklandı.

KAN VE İDRAR TESTİ SONUÇLANMIŞTI

Ali Kaya'nın kan ve idrar testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Saç örneği alınamadığı belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp'tan saç analizi talep etti.

Son olarak kıl ve tırnak örneği veren Ali Kaya'nın test sonucu negatif çıktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler