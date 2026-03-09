Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD'ın deprem konutları için Sındırgı Belediyesi'nden talep ettiği yer tahsisi 2 aydır meclis gündemine alınmıyor.

Balıkesir'de geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 ve 6'lık depremlerin yaraları hızla sarılırken, AFAD'ın bölgeye yapılacak olan deprem konutları için Sındırgı Belediyesi'nden yer tahsisi talebinin 2 aydır meclis gündemine alınmadığı ortaya çıktı. Sındırgı Belediye Başkanı CHP'li Serkan Sak'ın engellemesi sonucu konutların inşasına başlanamadığı kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve 6.1 ve 6.0 büyüklüğündeki depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açmıştı. Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'ya giderek depremzedelerle bir araya gelmişti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü vermişti. Depremde hasar gören evlerin yerine; Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı.