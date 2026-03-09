CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu gerilimi, Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ve bölgedeki insani durum kapsamlı şekilde ele alınacak. Gazze ve Lübnan’daki gelişmelerin yanı sıra “Terörsüz Türkiye” sürecinde atılacak yeni adımların değerlendirileceği toplantıda, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme de gündemde olacak.

  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimi ele alacak.
  • Türkiye'nin bölgedeki krize yönelik yürüttüğü diplomatik temaslar ve arabuluculuk girişimleri toplantıda değerlendirilecek.
  • Kabinede, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler ile Türkiye'nin atabileceği yeni adımlar gündeme gelecek.
  • Toplantının iç gündeminde "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında atılması planlanan yasal adımlar görüşülecek.
  • Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarı da kabinede değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da hızla tırmanan gerilim oluşturacak.

Kabine kritik gündemle toplanıyor: Orta Doğu’daki savaş masada (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmştır)

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMA KABİNEDE DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sonrasında bölgede artan askeri hareketlilik ayrıntılı şekilde ele alınacak. İran'ın ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırılar başlatmasının ardından genişleyen çatışmanın bölgesel etkileri ve Türkiye'ye yansımaları değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı-3

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ MASADA

Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü diplomatik temaslar da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan'ın 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana çok sayıda liderle gerçekleştirdiği görüşmeler ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı-4

GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabinede ayrıca Gazze'de ateşkesin ihlal edildiğine yönelik iddialar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarındaki artış da gündeme gelecek. Bölgedeki insani durum ile Türkiye'nin atabileceği yeni diplomatik ve insani adımlar değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı-5

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Toplantının iç gündem başlıkları arasında"Terörsüz Türkiye"hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından atılması planlanan yasal adımlar kabinede ele alınacak. İstihbarat birimlerinden gelen son bilgiler doğrultusunda sürecin yeni aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı-6

EMEKLİ İKRAMİYESİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de görüşülecek. 20 Mart'ta başlayacak bayram öncesinde olası düzenlemenin yasalaşması için iki haftalık süre bulunurken, ikramiye tutarına ilişkin alternatiflerin kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.

