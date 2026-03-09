CANLI YAYIN
Avrupa’nın zirvesi: İstanbul Havalimanı en yoğun havalimanı oldu

İstanbul’da yer alan İstanbul Havalimanı, 23 Şubat–1 Mart döneminde günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı verilerine göre İstanbul’u Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid havalimanları takip etti.

  • Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 23 Şubat-1 Mart tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımladı.
  • Rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilk sırada yer aldı.
  • Sıralamada İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart arasında günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Şubat-1 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1261 uçuşla Amsterdam, 1254 uçuşla Londra Heathrow, 1215 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1186 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

