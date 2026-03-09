Çelik, İran'ın diğer İslam ülkelerindeki Amerikan üslerine füze atmasının yanlış bir strateji olduğunu ve Türkiye'nin arabuluculuğunda savaşın önlenebileceğini söyledi.

"Bölgeyi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır değerlendirmeler yapılıyor ama İsrail'in harita, sınır değiştirmek gibi hakkı hukuku söz konusu olamaz. Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır. Savaş tehditlerine cevabımız Türkiye'nin gücüdür."

"Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti."

"Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı."

"Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından… Saldırganlıkla doğrudan İran hedef alınıyor. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok."

Savaşın başlangıcı ve seyri hakkında konuşan Çelik, çatışmanın uluslararası hukuk ve diplomasi açısından ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Çelik şu değerlendirmede bulundu:

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar onuncu gününe girerken, Ankara gelişmeleri yakından izliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özel bit televizyon kanalında savaşın gidişatı, bölgesel güvenlik ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, yaşananların uluslararası sistem açısından ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Çelik, "Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

"İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez."

Çelik, Beyaz Saray'da Evanjelik din insanlarının ABD Başkanı Donald Trump için dua ettiği görüntülerle ilgili de değerlendirmede bulundu:

TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiği değerlendirilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği hatırlatılan Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burada İran'ın yalnız kalmaması lazım İran haksız bir saldırıya uğruyor. İran'ın uğradığı haksızlığa karşı geniş bir cephe oluşmalı. İran Körfez ülkelerine oradaki Amerikan üslerine bir takım füzeler gönderiyor. Bu stratejinin çok doğru olmadığını ifade ettik. İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo."

"Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez."

"İRAN KÜRTLERİ BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Çelik, İran'daki Kürt nüfus ile terör örgütleri arasında ayrım yapılması gerektiğini de vurguladı.

"İran'daki Kürt kardeşlerimizle terör örgütleri farklıdır. Onlar Kürt grup değil, terörist. Kaostan sonuç çıkarmak felakettir. İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alanların karşısındayız."