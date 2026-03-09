AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, yaşananların uluslararası sistem açısından ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Çelik, "Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar onuncu gününe girerken, Ankara gelişmeleri yakından izliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özel bit televizyon kanalında savaşın gidişatı, bölgesel güvenlik ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMASININ HİÇBİR HUKUKİ TEMELİ YOK"
Savaşın başlangıcı ve seyri hakkında konuşan Çelik, çatışmanın uluslararası hukuk ve diplomasi açısından ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Çelik şu değerlendirmede bulundu:
"Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından… Saldırganlıkla doğrudan İran hedef alınıyor. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok."
"İRAN'DA HALKIN ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI"
Çelik, saldırıların sivil halkı da hedef aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı."
"ARABULUCULUK TÜRKİYE'DE OLSA BU YAŞANMAZDI"
Türkiye'nin diplomasi alanındaki rolüne de değinen Çelik, arabuluculuk mekanizmasının devreye girmesi halinde savaşın önlenebileceğini söyledi.
"Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti."
İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ POLİTİKALARI
İsrail'in bölgedeki yaklaşımının tehdit oluşturduğunu savunan Çelik, şunları söyledi:
"Bölgeyi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır değerlendirmeler yapılıyor ama İsrail'in harita, sınır değiştirmek gibi hakkı hukuku söz konusu olamaz. Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır. Savaş tehditlerine cevabımız Türkiye'nin gücüdür."
"SAVAŞ DUA İLE KUTSANMAZ"
Çelik, Beyaz Saray'da Evanjelik din insanlarının ABD Başkanı Donald Trump için dua ettiği görüntülerle ilgili de değerlendirmede bulundu:
"Savaş dua ile kutsanmaz. savaşı destekleyen dini semboller işi başka yere götürdü."
İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER TARTIŞMASI
İran'da Uzmanlar Meclisi'nin, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i yeni dini lider seçmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik, İran'ın siyasi sistemine dikkat çekti.
"İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez."
TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ
Geçtiğimiz hafta İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiği değerlendirilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği hatırlatılan Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Burada İran'ın yalnız kalmaması lazım İran haksız bir saldırıya uğruyor. İran'ın uğradığı haksızlığa karşı geniş bir cephe oluşmalı. İran Körfez ülkelerine oradaki Amerikan üslerine bir takım füzeler gönderiyor. Bu stratejinin çok doğru olmadığını ifade ettik. İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo."
"Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez."
"İRAN KÜRTLERİ BİZİM KARDEŞİMİZDİR"
Çelik, İran'daki Kürt nüfus ile terör örgütleri arasında ayrım yapılması gerektiğini de vurguladı.
"İran'daki Kürt kardeşlerimizle terör örgütleri farklıdır. Onlar Kürt grup değil, terörist. Kaostan sonuç çıkarmak felakettir. İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alanların karşısındayız."
KKTC'YE F-16 KONUŞLANDIRILMASI
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemi konuşlandırma kararına da değinen Çelik, bunun güvenlik amaçlı bir adım olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik kademeli planlamalar kapsamında altı F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren adaya konuşlandırıldığı bildirildi.
Kararı değerlendiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bu adım kimseyi hedef almıyor sadece güvenlik için. Doğu Akdeniz'deki durum ortada. KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız. Rum tarafı Siyonist saldırganlıkla en yakın duran taraflardan bir tanesi. Rum Kesimi'nin İsrail ile yakın ilişkisi utanç kaynağı. Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yaptıklarını ciddiye almıyoruz."
HÜRMÜZ BOĞAZI VE EKONOMİK ETKİLER
Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dünya ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler enerji ve tedarik zincirlerinde risk oluşturuyor.
Bu konudaki soruya da yanıt veren Çelik, ekonomi yönetiminin çatışma başlamadan önce gerekli koordinasyonu sağladığını söyledi.
"Dört konuya odaklıyız. Birincisi güvenlik konusu. Bölge barışı ve küresel barış açısından yeni değerlendirmeler yapmalıyız. İkincisi ekonomi ile ilgili konular. Ekonomi alanında basiretli davrandı arkadaşlarımız. Ekonomi yönetimimiz savaştan önce koordine oldu. Üçüncü madde yurt dışındaki vatandaşlarımız. Dördüncü olarak gıda güvenliği."