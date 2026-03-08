Türkiye'deki çocuk adalet sisteminde onarıcı ve koruyucu adaletin tesisi adına sembolik bir adım atıldı. Çocukların adliye koridorlarında suç kelimesiyle yan yana anılmaması için yapılan başvuru karara bağlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan bir başvuruda, "çocuk suçları bürosu" şeklindeki tabela ve yönlendirme ifadelerinin, çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla bağdaşmadığı vurgulandı.
Başvuruda, bu tür etiketleyici ifadelerin suça sürüklenen veya mağdur olan çocukların toplumsal açıdan damgalanmasına ve sosyal olarak dışlanmasına yol açabileceği belirtildi.
Şikayeti haklı bulan ve hızla değerlendirmeye alan KDK, çocukların üstün yararını gözeterek ilgili idarelerden bilgi ve belge talep etti.
BM SÖZLEŞMESİ ESAS ALINDI
Kamu Denetçiliği Kurumunun yürüttüğü inceleme, sadece yerel mevzuatla sınırlı kalmadı. Değerlendirme sürecinde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal mevzuatın yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmehükümleri de mercek altına alındı.
İncelemelerde, çocuk adalet sisteminde ötekileştirici ve suçlayıcı ifadelerden kaçınılması gerektiği, çocukların psikolojik gelişimlerinin ve topluma kazandırılmalarının her şeyden önemli olduğu ilkesi esas alındı. Bu doğrultuda, birim adlandırmalarının kanuni terminolojiye ve pedagojik yaklaşımlara uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği karara bağlandı.
ADALET BAKANLIĞINDAN 81 İLE KESİN TALİMAT
KDK'nın girişimleri ve tavsiyeleri üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından KDK'ya gönderilen cevabi yazıda, Cumhuriyet savcılıkları bünyesinde çocuklara ilişkin işlemleri yürüten birimlerin mevzuatta zaten çocuk bürosu olarak adlandırıldığı, ancak uygulamada bazı adliyelerde tabela ve yönlendirmelerde farklı ve hatalı isimlerin kullanıldığı kabul edildi.
Bu tespiti takiben Adalet Bakanlığı, 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına resmi bir yazı gönderdi. Verilen kesin talimatla, adliyelerdeki tüm tabela, yönlendirme levhaları ve iç yazışmalarda kanuni terminolojiye uygun olarak yalnızca Çocuk Bürosu ifadesinin kullanılması istendi.