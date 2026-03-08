Adalet Bakanlığı, 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği yazıyla adliyelerdeki tabela ve yönlendirmelerde 'çocuk suçları bürosu' yerine 'çocuk bürosu' ifadesinin kullanılmasını talep etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvuruda, 'çocuk suçları bürosu' ifadesinin suça sürüklenen veya mağdur çocukların damgalanmasına yol açabileceği belirtildi.

Türkiye'deki çocuk adalet sisteminde onarıcı ve koruyucu adaletin tesisi adına sembolik bir adım atıldı. Çocukların adliye koridorlarında suç kelimesiyle yan yana anılmaması için yapılan başvuru karara bağlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan bir başvuruda, "çocuk suçları bürosu" şeklindeki tabela ve yönlendirme ifadelerinin, çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Başvuruda, bu tür etiketleyici ifadelerin suça sürüklenen veya mağdur olan çocukların toplumsal açıdan damgalanmasına ve sosyal olarak dışlanmasına yol açabileceği belirtildi.

Şikayeti haklı bulan ve hızla değerlendirmeye alan KDK, çocukların üstün yararını gözeterek ilgili idarelerden bilgi ve belge talep etti.