Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait iki uçağın Tahran'da, Tailwind Havayolları'na ait bir uçağın ise Irak'ta beklediği bildirildi.

Kararlar, İran, İsrail, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin hava sahasını kapatması üzerine alındı.

Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam gibi Körfez ülkelerine yapılması planlanan uçuşlar da durdurulan seferler arasına eklendi.

Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve İran'a yönelik seferleri iptal edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Türk hava yolu şirketlerinin bazı uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki hava sahalarında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Türk hava yolu şirketlerinin bazı ülkelere yönelik uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahasının kapalı olduğuna ilişkin NOTAM'ların yürürlükte olduğunu belirtti. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise hava ulaşımının kontrollü ve sınırlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Uraloğlu duyurdu: Bölgedeki gerilim nedeniyle birçok uçuş iptal edildi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan ve X paylaşımı ekran görüntüsünden alınmıştır)

UÇUŞ İPTALLERİ GENİŞLETİLDİ

Bakan Uraloğlu, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Türk hava yolu şirketlerinin bazı seferleri daha önce 9 Mart gün sonuna kadar durdurduğunu hatırlatarak, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda yeni kararlar alındığını ifade etti.

Devam eden riskler nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress'in Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edildiğini bildiren Uraloğlu, Pegasus'un İran seferlerini 12 Mart'a, THY'nin ise 20 Mart'a kadar uçuş planlamasından çıkardığını belirtti.