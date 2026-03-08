Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki hava sahalarında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Türk hava yolu şirketlerinin bazı ülkelere yönelik uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
BÖLGEDEKİ HAVA SAHALARI KAPALI
Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahasının kapalı olduğuna ilişkin NOTAM'ların yürürlükte olduğunu belirtti. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise hava ulaşımının kontrollü ve sınırlı şekilde devam ettiğini kaydetti.
UÇUŞ İPTALLERİ GENİŞLETİLDİ
Bakan Uraloğlu, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Türk hava yolu şirketlerinin bazı seferleri daha önce 9 Mart gün sonuna kadar durdurduğunu hatırlatarak, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda yeni kararlar alındığını ifade etti.
Devam eden riskler nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress'in Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edildiğini bildiren Uraloğlu, Pegasus'un İran seferlerini 12 Mart'a, THY'nin ise 20 Mart'a kadar uçuş planlamasından çıkardığını belirtti.
KÖRFEZ SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
Uraloğlu, ayrıca Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam'a yapılması planlanan uçuşların da 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiğini kaydetti.
TAHRAN'DA BEKLEYEN UÇAKLAR VAR
Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait iki uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini, Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçağın ise Irak'ta bulunduğunu aktardı.
Hava sahaları ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.