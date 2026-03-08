CANLI YAYIN
Orta Doğu’da artan gerilim ve hava sahalarındaki kapanmalar nedeniyle Türk hava yolu şirketlerinin bölgeye yönelik bazı seferleri iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress’in Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 13 Mart’a kadar durdurulduğunu, İran seferlerinin ise şirketlere göre 12 ve 20 Mart’a kadar planlamadan çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam uçuşlarının da geçici olarak iptal edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki hava sahalarında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Türk hava yolu şirketlerinin bazı ülkelere yönelik uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Uraloğlu duyurdu: Bölgedeki gerilim nedeniyle birçok uçuş iptal edildi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan ve X paylaşımı ekran görüntüsünden alınmıştır)

BÖLGEDEKİ HAVA SAHALARI KAPALI

Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahasının kapalı olduğuna ilişkin NOTAM'ların yürürlükte olduğunu belirtti. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise hava ulaşımının kontrollü ve sınırlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

UÇUŞ İPTALLERİ GENİŞLETİLDİ

Bakan Uraloğlu, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Türk hava yolu şirketlerinin bazı seferleri daha önce 9 Mart gün sonuna kadar durdurduğunu hatırlatarak, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda yeni kararlar alındığını ifade etti.

Devam eden riskler nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress'in Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edildiğini bildiren Uraloğlu, Pegasus'un İran seferlerini 12 Mart'a, THY'nin ise 20 Mart'a kadar uçuş planlamasından çıkardığını belirtti.

KÖRFEZ SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Uraloğlu, ayrıca Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam'a yapılması planlanan uçuşların da 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiğini kaydetti.

TAHRAN'DA BEKLEYEN UÇAKLAR VAR

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait iki uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini, Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçağın ise Irak'ta bulunduğunu aktardı.

Hava sahaları ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

