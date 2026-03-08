Depreme ilişkin herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Turgutlu ilçesi olurken, depremin yerin 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Enlem 38.57972 kuzey ve boylam 27.64083 doğu koordinatlarında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkililer gelişmeleri takip ediyor.