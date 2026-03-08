Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Mesajında, kadınların toplumsal hayattaki yerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insani dramlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, vatan savunmasında evlatlarını kaybeden şehit anneleri ve eşlerine özel bir parantez açtı.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin… Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının… Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."