Erdoğan, şehit anneleri, eşleri ve kızlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan mesajında eşi ve kızlarıyla birlikte tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Mesajında, kadınların toplumsal hayattaki yerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insani dramlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, vatan savunmasında evlatlarını kaybeden şehit anneleri ve eşlerine özel bir parantez açtı.