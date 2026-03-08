İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve toplu ulaşım hatlarında düzenlemeye gidileceği duyuruldu.
KADIKÖY'DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de düzenlenecek programlar nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Bu kapsamdaSöğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ile Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu'nunprogram süresince trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİNDE GEÇİCİ DÜZENLEME
Öte yandan Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenleme yapılacağı belirtildi.
Buna göre bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
ŞİŞHANE'DE İSTİKLAL CADDESİ ÇIKIŞI KAPATILACAK
Açıklamada ayrıca M2 hattı üzerindeki Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının da yolcu kullanımına kapatılacağı ifade edildi.
Yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtilirken, metro seferlerinin Taksim istasyonunda durmadan hattın diğer duraklarına devam edeceği kaydedildi.