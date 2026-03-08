M2 hattında Taksim istasyonu geçici süreyle kapatıldı.

METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİNDE GEÇİCİ DÜZENLEME

Öte yandan Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenleme yapılacağı belirtildi.

Buna göre bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.