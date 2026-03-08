CANLI YAYIN
8 Mart İstanbul kapalı yollar: Bugün Taksim metrosu açık mı? Kadıköy'de hangi caddeler kapalı?

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları nedeniyle ulaşımda kritik düzenlemeler yapıldı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü kararıyla Kadıköy'de saat 11.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, Taksim Metrosu ve Şişhane istasyonu için de işletme kısıtlaması getirildi. İşte bugün İstanbul'da kapatılan yollar ve hizmet dışı kalan metro hatlarının tam listesi.

  • İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy'de bugün saat 11.00'den itibaren Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.
  • M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacak.
  • M2 hattı üzerindeki Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatılacak.
  • Metro seferleri Taksim istasyonunda durmadan hattın diğer duraklarına devam edecek.

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve toplu ulaşım hatlarında düzenlemeye gidileceği duyuruldu.

KADIKÖY'DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de düzenlenecek programlar nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamdaSöğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ile Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu'nunprogram süresince trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİNDE GEÇİCİ DÜZENLEME

Öte yandan Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenleme yapılacağı belirtildi.

Buna göre bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

ŞİŞHANE'DE İSTİKLAL CADDESİ ÇIKIŞI KAPATILACAK

Açıklamada ayrıca M2 hattı üzerindeki Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının da yolcu kullanımına kapatılacağı ifade edildi.

Yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtilirken, metro seferlerinin Taksim istasyonunda durmadan hattın diğer duraklarına devam edeceği kaydedildi.

