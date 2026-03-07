Anne Hayriye Fırat ve amca Mehmet Saçar, ağır yaralı Hüseyin Fırat'ın tedavi için Türkiye'ye getirilmesini talep etti.

Afganistan'dan dönen 15 araçlık Türk TIR konvoyunda bulunan Fırat'ın aracı alev aldı ve şoför ağır yaralı olarak Zencan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat'ın aracına, İran topraklarındayken İsrail füzesi isabet etti. Saldırı sonucu alev alan araçta ağır yaralanan Fırat, hastaneye kaldırıldı. Ailesi, ağır yaralı gencin tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini bekliyor.

TIR şoförü Hüseyin Fırat. (Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)

DÖNÜŞ YOLUNDA SALDIRIYA UĞRADI

Hataylı şoför Hüseyin Fırat, İstanbul'dan yüklediği malzemeyi Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 araçlık Türk TIR konvoyu ile 5 Mart'ta İran'a giriş yaptı. Konvoy, Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru ilerlediği sırada Hüseyin Fırat'ın kullandığı araca füze isabet etti.