Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat'ın aracına, İran topraklarındayken İsrail füzesi isabet etti. Saldırı sonucu alev alan araçta ağır yaralanan Fırat, hastaneye kaldırıldı. Ailesi, ağır yaralı gencin tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini bekliyor.
DÖNÜŞ YOLUNDA SALDIRIYA UĞRADI
Hataylı şoför Hüseyin Fırat, İstanbul'dan yüklediği malzemeyi Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 araçlık Türk TIR konvoyu ile 5 Mart'ta İran'a giriş yaptı. Konvoy, Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru ilerlediği sırada Hüseyin Fırat'ın kullandığı araca füze isabet etti.
HASTANEDE YOĞUN BAKIMA ALINDI
Patlamanın ardından alev alan TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, Zencan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konvoydaki diğer Türk şoförlerin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
AİLESİNDEN "TÜRKİYE'YE GETİRİRLSİN" ÇAĞRISI
Oğlunun sağlık durumunun kritik olduğunu belirten anne Hayriye Fırat, "Oğlum ekmeğinin peşindeydi. Dönüş yolunda saldırıya uğramışlar, aracı yanmış. Durumu çok ciddi, devlet büyüklerimizden oğlumun Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz" dedi. Amcası Mehmet Saçar da yeğeninin ameliyat ve tedavisinin Türkiye'de yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.