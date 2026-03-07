Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 43 yaşındaki S.Ş.'nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda silah imalathanesine dönüştürülmüş bir evde 5 silah gövdesi, 1 ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah parçası ve susturucu malzemesi ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polisin teknik ve fiziki takibi sonucu bir eve düzenlenen baskında, içeride adeta bir cephanelik bulundu. Silah imalathanesine dönüştürülen adreste ele geçirilen parçaların yanı sıra, şüphelilerden birinin terör örgütüDEAŞbağlantılı çıkması bölgede büyük yankı uyandırdı.

Sakarya'da silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi.

ARAÇTA KOKAİN ÇIKTI

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışma, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibiyle başladı.

49 yaşındaki S.Ö.'nün İstanbul'a giderek yasa dışı sevkiyat yapacağı bilgisini alan ekipler, dönüş yolunda operasyon için düğmeye bastı. İlçeye girdiği sırada durdurulan araçta yapılan aramada, satışa hazır 18,94 gram kokain ele geçirildi.

EV DEĞİL CEPHANELİK

S.Ö.'nün ikametine yapılan baskın, soruşturmanın boyutunu daha da derinleştirdi. Adreste bulunan 43 yaşındaki S.Ş.'nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlendi. Polisin didik didik aradığı evin, bir "silah imalathanesi ve tamirhanesi" olarak kullanıldığı saptandı. Aramalarda ele geçirilenler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi:

5 adet silah gövdesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca,

Yüzlerce iç mekanizma parçası, şarjör ve yay,

Susturucu yapımında kullanılan özel malzemeler,

Silah modifiyesi için kullanılan çok sayıda teknik ekipman.

İKİ ŞÜPHELİ DE PARMAKLIKLAR ARDINDA

Gözaltına alınan S.Ö. ve S.Ş., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "Silah kaçakçılığı ve ticareti" ile "Uyuşturucu madde bulundurmak"gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.