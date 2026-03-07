Sakarya'nın Hendek ilçesinde polisin teknik ve fiziki takibi sonucu bir eve düzenlenen baskında, içeride adeta bir cephanelik bulundu. Silah imalathanesine dönüştürülen adreste ele geçirilen parçaların yanı sıra, şüphelilerden birinin terör örgütüDEAŞbağlantılı çıkması bölgede büyük yankı uyandırdı.
ARAÇTA KOKAİN ÇIKTI
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışma, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibiyle başladı.
49 yaşındaki S.Ö.'nün İstanbul'a giderek yasa dışı sevkiyat yapacağı bilgisini alan ekipler, dönüş yolunda operasyon için düğmeye bastı. İlçeye girdiği sırada durdurulan araçta yapılan aramada, satışa hazır 18,94 gram kokain ele geçirildi.
EV DEĞİL CEPHANELİK
S.Ö.'nün ikametine yapılan baskın, soruşturmanın boyutunu daha da derinleştirdi. Adreste bulunan 43 yaşındaki S.Ş.'nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlendi. Polisin didik didik aradığı evin, bir "silah imalathanesi ve tamirhanesi" olarak kullanıldığı saptandı. Aramalarda ele geçirilenler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi:
İKİ ŞÜPHELİ DE PARMAKLIKLAR ARDINDA
Gözaltına alınan S.Ö. ve S.Ş., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "Silah kaçakçılığı ve ticareti" ile "Uyuşturucu madde bulundurmak"gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.