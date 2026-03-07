Beşiktaş Etiler'de bir gece kulübüne molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. Mekanın sahibi Yusuf Durmuş ise saatler sonra Üsküdar Çengelköy'de aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

GECE KULÜBÜNE MOLOTOFLU SALDIRI

4 Mart Çarşamba günü kimliği belirsiz iki şahıs, yanlarında getirdikleri yanıcı madde dolu şişeleri ateşleyerek Etiler'deki gece kulübün girişine fırlattı Bir anda parlayan alevler binanın girişini sararken, çevredeki vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da mekanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

BİRKAÇ SAAT SONRA GELEN İNFAZ: ARACINA BİNDİĞİ ANDA KURŞUN YAĞDI

Kundaklama olayının şoku henüz atlatılmamışken, acı haber Üsküdar Çengelköy'den geldi.

Saldırıya uğrayan gece kulübünün sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada pusuya düşürüldü. Maskeli ve siyah kapüşonlu bir saldırgan, Durmuş'un şoför koltuğuna oturmasını bekledi ve ardından camdan içeriye ardı ardına ateş açtı. 3-4 el kurşun sıkan saldırgan yaya olarak kayıplara karışırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"YENİ NESİL ÇETE" İZİ

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen bu iki olay arasındaki bağı çözmek için düğmeye bastı. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Yapılan ilk incelemelerde ve elde edilen istihbarat bilgilerinde, saldırıların arkasında son dönemde adını sıkça duyuran "yeni nesil çetelerden" birinin olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.



Yetkililer, gece kulübünün yakılması ile sahibinin suikasta kurban gitmesi arasındaki zamanlamanın tesadüf olamayacağı görüşünde birleşti. Kaçan failin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameraları didik didik edilirken, olayın bir hesaplaşma mı yoksa haraç çetesinin gözdağı mı olduğu yürütülen derinlemesine soruşturma neticesinde ortaya çıkacak.