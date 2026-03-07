Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların yetkili kuruluş tarafından basılmayan ve güvenlik unsurları bulunmayan plakalar olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son günlerde "APP plaka" olarak kullanılan ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olan plakalara ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada; "Son günlerde kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden APP plaka açıklaması. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)

NİTELİKLİ ÖLÇÜLERE AYKIRI PLAKALARA CEZA

EGM tarafından konuya ilişkin yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan sürücülere idari para cezası uygulanacağını hatırlatılarak; "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu" başlıklı 23'üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir. Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu fıkra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır." denildi.