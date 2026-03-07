CANLI YAYIN
DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan provokasyona yönelik açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan’a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek Millet İki Devlet" şiarıyla hareket ettiği vurgulandı.

  • İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığını bildirdi.
  • DMM, bölgedeki gelişmelerle ilişkili olarak Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştirilerin yapıldığını tespit etti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ikili ilişkilere liderler seviyesinde öncülük ettiği belirtildi.
  • Kamuoyunun iki ülke arasındaki kardeşliğe zarar verebilecek söylem ve dezenformasyonlara karşı hassas olması istendi.
  • DMM, kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaların dikkate alınmasını talep etti.

DMM Azerbaycan açıklaması, Fotoğraflar: Takvim, AA

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderler seviyesinde öncülük ettiği ikili ilişkiler, her düzeyde "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla yürütülmektedir.

Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması; kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

