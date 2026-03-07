CANLI YAYIN
Geri

Ankara'da silahlı video paylaşan şüphelilere şafak operasyonu: 26 kişi gözaltında

Ankara'da, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak birbirlerine meydan okuyan 26 şüpheli, halkın huzurunu bozdukları gerekçesiyle, Asayiş Şube ekiplerinin şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da silahlı video paylaşan şüphelilere şafak operasyonu: 26 kişi gözaltında
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.
  • Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu.
  • Şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kayıtları bulunduğu belirlendi.
  • Sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapanlara yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.

Ankara'da sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişi yakalandı.

SİBER TAKİPLE DEŞİFRE OLDULAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya platformlarını adeta birer suç albümüne çeviren hesapları mercek altına aldı. Silahlı fotoğraflar paylaşan, ateş açtıkları anları kaydededen şahıslar, siber takip neticesinde tek tek deşifre edildi.

DÜĞMEYE BASILDI, ŞAFAK VAKTİ EVLERİNE GİRİLDİ

Takibe alınan adreslere yönelik hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 26 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Yakalanan şahısların profil incelemelerinde;

  • Yaralama,
  • Tehdit,
  • Ruhsatsız tabanca bulundurma,
  • Uyuşturucu ticareti

gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler