Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişi yakalandı.

SİBER TAKİPLE DEŞİFRE OLDULAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya platformlarını adeta birer suç albümüne çeviren hesapları mercek altına aldı. Silahlı fotoğraflar paylaşan, ateş açtıkları anları kaydededen şahıslar, siber takip neticesinde tek tek deşifre edildi.

DÜĞMEYE BASILDI, ŞAFAK VAKTİ EVLERİNE GİRİLDİ

Takibe alınan adreslere yönelik hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 26 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Yakalanan şahısların profil incelemelerinde;

Yaralama,

Tehdit,

Ruhsatsız tabanca bulundurma,

Uyuşturucu ticareti

gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi.