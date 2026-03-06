İstanbul'da güvenlik güçlerinin temmuz ayında düzenlediği operasyonda piyasa değeri milyonları bulan 60 kilogram kokain ele geçirildi.
Pres makinesinin içine kurşun kaplı gizli bölmeler yapıldığı ortaya çıkarken, sevkiyatı karşılamak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı Sergio Wilman Moreno yakalandı. Operasyonun uluslararası ayağında ise iki Portekizli şüpheli için Interpol üzerinden takip başlatıldı.
TİCARİ MAKİNE GÖRÜNÜMLÜ PLAN
Edinilen bilgilere göre makineyi teslim almak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı Sergio Wilman Moreno'nun telefonunda sevkiyata ilişkin fotoğraflar ve mesajlaşmalar bulundu. Bilgilere göre Portekiz ve Kolombiya uyruklu üç kişi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadan ayakkabı tabanı üretiminde kullanılan özel bir pres makinesi satın aldı.
İlk bakışta sıradan bir ticari işlem gibi görünen süreçte makinenin içine kurşun malzemeyle kaplı gizli bölmeler yerleştirildi.
Makine daha sonra gemiyle Portekiz'egönderildi. Ancak kısa süre sonra şüpheliler, makineyi satın aldıkları firmayla yeniden iletişime geçti.
"AB TEŞVİKİ" BAHANESİ
Şüpheliler, "Avrupa Birliği teşviki alacağız" diyerek pres makinesinin iade edilip yeniden satın alınması gerektiğini öne sürdü. Bu gerekçeyle makinenin tekrar Türkiye'ye gönderilmesini sağladılar.
Yetkililere göre bu süreçte şüphelilerle bağlantılı kişiler makinenin içine uyuşturucuyu yerleştirdi. Böylece sevkiyatın normal bir ticari iade gibi görünmesi amaçlandı.
X-RAY'İ KURŞUN ATLATTI, KÖPEKLER ELE VERDİ
Güvenlik birimleri sevkiyata ilişkin alınan istihbarat üzerine harekete geçti.
24 Temmuz 2025'te Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü sahasında pres makinesini taşıyan TIR durduruldu. Araç ve yük gümrükte X-Ray taramasından geçirildi ancak ilk incelemede şüpheli bir görüntüye rastlanmadı.
Yapılan detaylı incelemede makinenin X-Ray taramasını yanıltmak amacıyla kurşun malzemeyle kaplandığı ortaya çıktı.
Aramada narkotik köpekleri Hanna ve Aron, makinenin bazı noktalarına tepki verdi. Ekipler, çelik macunla kapatılıp boyanmış gizli kapakları açtığında 58 paket halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdi.
SEVKİYATI TESLİM ALACAK KİŞİ YAKALANDI
Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu yüklü makineyi teslim almak üzere Türkiye'ye geldiği belirlenen Kolombiya uyruklu Sergio Wilman Moreno İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, sevkiyatta kullanılacağı değerlendirilen çekici, dorse ve gemilere ait bazı görüntülerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıldığı tespit edildi.
Moreno ifadesinde Türkiye'ye yalnızca makine satın almak amacıyla geldiğini ve sevkiyattan haberdar olmadığını iddia etti. Ancak elde edilen deliller ve ifadesindeki çelişkiler nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ ŞÜPHELİ İÇİN INTERPOL DEVREDE
Yürütülen soruşturmada, yakalanan Moreno ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Paulo Joaquim Monteiro Da Mota Correia ve Rui Filipe Ferreira Alvesadlı iki yabancı uyruklu kişinin operasyon öncesinde Türkiye'den ayrıldığı belirlendi.
Söz konusu şüphelilerin yakalanabilmesi için Interpol aracılığıyla uluslararası arama ve yakalama süreci başlatıldı.
ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞI ŞÜPHESİ
Yetkililer, ele geçirilen yüklü miktardaki kokainin uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonunun parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
OPERASYONDA NELER ORTAYA ÇIKTI?
Operasyon kapsamında elde edilen bulgular şöyle sıralandı: