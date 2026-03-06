Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da temmuz ayında düzenlenen operasyonda pres makinesinin içine gizlenmiş 60 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da güvenlik güçlerinin temmuz ayında düzenlediği operasyonda piyasa değeri milyonları bulan 60 kilogram kokain ele geçirildi. Pres makinesinin içine kurşun kaplı gizli bölmeler yapıldığı ortaya çıkarken, sevkiyatı karşılamak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı Sergio Wilman Moreno yakalandı. Operasyonun uluslararası ayağında ise iki Portekizli şüpheli için Interpol üzerinden takip başlatıldı.

Kolombiyalı Sergio Wilman Moreno TİCARİ MAKİNE GÖRÜNÜMLÜ PLAN Edinilen bilgilere göre makineyi teslim almak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı Sergio Wilman Moreno'nun telefonunda sevkiyata ilişkin fotoğraflar ve mesajlaşmalar bulundu. Bilgilere göre Portekiz ve Kolombiya uyruklu üç kişi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadan ayakkabı tabanı üretiminde kullanılan özel bir pres makinesi satın aldı. İlk bakışta sıradan bir ticari işlem gibi görünen süreçte makinenin içine kurşun malzemeyle kaplı gizli bölmeler yerleştirildi. Makine daha sonra gemiyle Portekiz'egönderildi. Ancak kısa süre sonra şüpheliler, makineyi satın aldıkları firmayla yeniden iletişime geçti.