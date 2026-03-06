CANLI YAYIN
Lideri İsmail Atız'ın olduğu Casperlar suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız’ın yaptığı iddia edilen “Casperlar” suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yağma amaçlı kurşunlama eylemleriyle bağlantılı operasyonda biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Casperlar suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı 'Casper'lar' suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği yağma amaçlı kurşunlama eylemlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri çocuk toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi

