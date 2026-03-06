Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Örgütün 20 Şubat'taki yağma amaçlı kurşunlama eylemleriyle ilgili düzenlenen baskınlarda, biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı 'Casperlar' suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı 'Casper'lar' suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği yağma amaçlı kurşunlama eylemlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri çocuk toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi