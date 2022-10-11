Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç'tan gelinen aşamaya ilişkin bilgi alan İnceciköz'ün başkanlığında, cezaevi yerleşkesindeki bir salonda toplantı düzenlendi. "İNŞALLAH BÜTÜN TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAKTIR" Sekiz yıl kaldığı cezaevini Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde oluşturulan danışma kurulunun bir üyesi olarak ziyaret eden yazar ve siyasetçi Orhan Miroğlu, AA muhabirine, Diyarbakır Cezaevi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde olan bir hadise olduğunu ifade etti. Cezaevinin "dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi" listesinde yer aldığını ifade eden Miroğlu, "Bu müze sadece Türkiye açısından değil, dünyada da önemli bir mesaj, önemli bir tecrübe olacak." dedi.

MİLLETVEKİLLERİYLE KOMİSYON KURULDU Cezaevinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili milletvekilliği döneminde "Diyarbakır Cezaeviyle Yüzleşme Komisyonu"nun kurulduğunu, diğer partileri temsil eden milletvekilleriyle 2016-2018'de çalışma yaptıklarını hatırlatan Miroğlu, bu çalışmanın zamanla olgunlaştığını belirtti.





BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kenti ziyaretinde cezaevinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamasını hatırlatan Miroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi mutlu sona doğru gidiyoruz. Yüzde 70-80 civarında bir iş yapılmış görünüyor. Bundan sonraki aşama en önemli kısmı çünkü bir mekan var ve burada kayıp bir hafızanın izini süreceğiz. Bu kayıp hafızanın izini sürerken de elimizdeki olanaklarla yetinmek zorunda kalacağız. Bunların başında da hatıralar, burada yatan insanların ürettiği eserler geliyor." Bu bağlamda 2 yıl önce yapımcı, yönetmen ve yazar olarak başlattığımız 'Posta Kutusu 213 Diyarbakır' adıyla bitmiş bir filmimiz (belgesel) var. Bu aynı zamanda bu yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının dünya prömiyerini yapacağı bir film. Bu da müzenin açılış sürecine, Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşme çabalarına önemli bir katkı sunacak. Filmin prömiyeri 14-15 Nisan gibi yapılacak. Müzenin açılışı da 12 Eylül'ün yıl dönümüne denk getirilebilirse çok anlamlı bir şey olur. Yetişemezse de 2027'ye sarkmadan mutlaka halkımızın hizmetine açılacaktır. İnşallah bütün Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Burası bir örnek olur, geçmiş yaralarımızla yüzleşmemizin bir sembolü olur."

TOPLUMSAL HAFIZANIN BULUŞTUĞU MEKAN OLACAK Bakanlıktaki bürokratların işin başından bu yana Diyarbakır Cezaevi mağdurlarına, tanıklarına danışarak, bilgi alışverişinde bulunarak bu çalışmaları yürüttüğüne işaret eden Miroğlu, birçok hatıranın burada görüleceğini vurguladı. Miroğlu, "Bu belki kısa filmlerle, videolarla bir şekilde olacak. Burası, insanların kişisel hatıralarıyla toplumsal hafızanın buluştuğu bir mekan olacak diye umut ediyoruz." dedi.