DMM, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) MI6'dan bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberde dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" şeklindeki haberin doğru olmadığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR TALEP SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

DMM açıklamasında, haberlerde yer alan iddialara ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır."

Ayrıca açıklamada, "Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir."ifadeleri kullanıldı.

DMM, kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.