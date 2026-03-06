CANLI YAYIN
Geri

DMM MI6’dan Şara için koruma talep edildiği iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı yabancı basın organlarında yer alan “Türkiye’nin İngiliz istihbaratı MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korunmasını artırmasını istediği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, MİT’in MI6’dan bu yönde herhangi bir talepte bulunduğu iddiasını yalanladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DMM MI6’dan Şara için koruma talep edildiği iddiasını yalanladı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korumasını artırmasını istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • DMM, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) MI6'dan bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.
  • Açıklamada, MİT'in terörle mücadele alanında Suriye'nin güvenlik birimleriyle etkin iş birliği yürüttüğü vurgulandı.
  • Suriye makamlarıyla DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen son operasyonlar, bu iş birliğine örnek olarak gösterildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberde dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada,"Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi"şeklindeki haberin doğru olmadığı belirtildi.

Türkiye’den MI6 iddiasına net yanıt: Gerçeği yansıtmıyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve DMM, X paylaşımından alınmıştır)

MİT'İN TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uluslararası istihbarat topluluğu ve Suriye'nin güvenlik birimleriyle terörle mücadele alanında etkin iş birliği yürüttüğüne dikkat çekildi.

Bu kapsamda son dönemde Suriye makamlarıyla birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonların iş birliğinin somut örnekleri arasında yer aldığı ifade edildi.

DMM MI6’dan Şara için koruma talep edildiği iddiasını yalanladı-3

"HERHANGİ BİR TALEP SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

DMM açıklamasında, haberlerde yer alan iddialara ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır."

Ayrıca açıklamada, "Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir."ifadeleri kullanıldı.

DMM, kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler