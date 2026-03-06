Belediye, Balcı'ya 113 bin 273 TL işgaliye borcu ve 50 bin lirayı aşan faiz olduğunu bildirerek 3 gün içinde alanı boşaltmasını istedi.

Balcı 23 gram altını belediye başkanlık makamında teslim ettiğini ancak herhangi bir makbuz verilmediğini belirtti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde CHP'li belediye, esnaf Celal Balcı'dan 60 bin TL işgaliye bedeli yerine 23 gram altın talep etti.

Yalova 'nın Çiflikköy ilçesinde CHP'li belediyenin esnaftan işgaliye bedeli olarak para yerine gram altın talep ettiği ortaya çıktı. Esnaf, talep edilen 23 gram altınla ödeme yapmasına rağmen kayıtlarda hâlâ borçlu olduğunu görünce belediye başkanı ve zabıta memurundan şikâyetçi oldu.

CHP'li Çiftllikköy Belediyesi esnaftan işgaliye ücreti olarak gram altın talep etti. (Haberin fotoğrafları belediye internet sitesi ve Sabah'a aittir)

CHP'Lİ BELEDİYEDEN ESNAFA GRAM ALTIN TALEBİ

2013'ten beri belediyeye ait alanda küçük çaplı lunapark işleten Celal Balcı, 2024 yaz sezonu başında yapılan görüşmede işgaliye bedelinin 60 bin TL olarak belirlendiğini ancak birkaç gün sonra belediye zabıta görevlisinin gelerek"Ödemeyi 23 adet gram altın olarak yapmanızı istiyoruz. Belediye Başkanı Adil Yele katıldığı düğün, sünnet ve doğum gibi organizasyonlarında takı olarak kullanacak" dediğini belirtti.



ESNAFIN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Balcı, bunun üzerine 23 adet gram altını belediye başkanlık makamında görevli personele teslim ettiğini ancak teslimata ilişkin herhangi bir makbuz verilmediğini öne sürdü. Balcı defalarca yazılı ve sözlü olarak tahsilat makbuzu talep ettiğini ancak bu talebinin karşılıksız bırakıldığını söyledi.