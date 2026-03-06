CANLI YAYIN
CHP’li Çiftlikköy Belediyesi'nin işgaliye tezgahı: Esnaftan parayı gram altınla topladılar

CHP’li Çiftlikköy Belediyesi'nin esnaftan işgaliye bedeli olarak para yerine gram altın talep ettiği ortaya çıktı. Talep edilen gram altınların ise düğün, sünnet ve doğum günlerinde kullanılacağı iddia edildi. Ödeme yapan esnaf, kayıtlarda borçlu görünmesinin üzerine Belediye Başkanı Adil Yele ve zabıta memurundan şikayetçi oldu.

Yalova'nın Çiflikköy ilçesinde CHP'li belediyenin esnaftan işgaliye bedeli olarak para yerine gram altın talep ettiği ortaya çıktı. Esnaf, talep edilen 23 gram altınla ödeme yapmasına rağmen kayıtlarda hâlâ borçlu olduğunu görünce belediye başkanı ve zabıta memurundan şikâyetçi oldu.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN ESNAFA GRAM ALTIN TALEBİ

2013'ten beri belediyeye ait alanda küçük çaplı lunapark işleten Celal Balcı, 2024 yaz sezonu başında yapılan görüşmede işgaliye bedelinin 60 bin TL olarak belirlendiğini ancak birkaç gün sonra belediye zabıta görevlisinin gelerek"Ödemeyi 23 adet gram altın olarak yapmanızı istiyoruz. Belediye Başkanı Adil Yele katıldığı düğün, sünnet ve doğum gibi organizasyonlarında takı olarak kullanacak" dediğini belirtti.


ESNAFIN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Balcı, bunun üzerine 23 adet gram altını belediye başkanlık makamında görevli personele teslim ettiğini ancak teslimata ilişkin herhangi bir makbuz verilmediğini öne sürdü. Balcı defalarca yazılı ve sözlü olarak tahsilat makbuzu talep ettiğini ancak bu talebinin karşılıksız bırakıldığını söyledi.

İşgaliye ücretini ödemesine rağmen kayıtlarda borçlu görünen esnaf şikayette bulundu.

50 BİN LİRAYI AŞAN FAİZ

Geçtiğimiz günlerde tahliye tebligatı ile karşılaşan esnaf Balcı neye uğradığını şaşırdı. Belediyeden gelen resmi yazıda, 2024 yılına ait 113 bin 273 TL işgaliye borcu bulunduğu ve alanın 3 gün içinde boşaltılması gerektiği bildirildi. Ayrıca gecikme zammı ile birlikte 50 bin lirayı aşan faiz işletildiğini gören Balcı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele'nin makamına giderek görüşmek istedi.

ALTIN VERDİ BORÇLU ÇIKTI

Ancak "İstediğin yere git şikâyet et" denilerek kapı dışarı edildiğini söyleyen Balcı, "Hem 23 gram altın verdim hem de borçlu çıktım" dedi. Balcı, Belediye Başkanı Yele ve ilgili zabıta memuru hakkında şikâyette bulunduğunu söyledi.

