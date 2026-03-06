İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından İran, Katar, BAE ve Bahreyn'deki hedeflere misilleme yaptı.

Türk vatandaşları büyükelçilik tarafından paylaşılan link üzerinden kayıt yaptıracak ve bilgilendirme e-posta ile iletilecek.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın misilleme saldırıları ve Bahreyn hava sahasının kapalı olması nedeniyle Türk vatandaşları için Manama-Riyad arası otobüs seferleri düzenleyecek.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği İran'ın ABDİsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Bahreyn hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Bahreyn'den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Manama ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Bahreyn hava sahasının kapatılması üzerine Türk vatandaşları için otobüs seferleri başlatıldı(Fotoğraflar: AA)

OTOBÜSLERLE RİYAD'A NAKİL SAĞLANACAK

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında Bahreyn'den Suudi Arabistan'a kara yoluyla geçmek isteyen Türk vatandaşlarının Riyad Havalimanı'na naklinin Büyükelçilik tarafından temin edilen otobüslerle sağlanacağı belirtildi.

VİZE VE YOLCULUK DETAYLARI BELLİ OLDU

Otobüs yolculuğunun yaklaşık 6 ila 7 saat sürmesinin öngörüldüğü, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği kaydedildi.

KAYITLAR ONLİNE ÜZERİNDEN ALINACAK

Bahreyn'den Suudi Arabistan'a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, büyükelçilik tarafından paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği, kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerle ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP UYARISI

Vatandaşlardan söz konusu seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurularak hazırlıklı olmaları istenen açıklamada, sahadaki şartların anlık değişebileceğinden, güncellemeler için büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.