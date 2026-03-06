İDDİANAMEDEN

'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında ilk iddianame düzenlendi. İddianamede 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edilirken, Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez'in 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü 'suçtan zarar gören' sıfatında yer aldı.

İddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 'şike' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.