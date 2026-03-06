CANLI YAYIN
Ankaraspor–Nazilli maçı şike iddiası mahkemede: 5 tutuklu serbest bırakıldı

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve şike iddialarıyla gündeme gelen karşılaşmaya ilişkin davada ilk duruşma görüldü. İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen davada aralarında kulüp yöneticileri ve futbolcuların da bulunduğu 52 sanık yargılanırken, mahkeme tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Giriş Tarihi:
  • İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor şike davasının ilk duruşmasında tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.
  • Tahliye edilen isimler arasında Ankaraspor sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya yer aldı.
  • Toplam 52 sanığın yargılandığı davada şüpheliler hakkında şike suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
  • İddianamede maçın sonucu nedeniyle küme düşen Zonguldak Kömürspor Kulübü suçtan zarar gören taraf olarak belirtildi.
  • Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi amacıyla bir sonraki duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakasında şike yapıldığı iddiasıyla ilgili, futbolcuların ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu, haklarında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 52 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Şahin Kaya.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Savunmalarının ardından tutuklu sanıklar Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez'in tahliyesine karar verildi.

Mehmet Emin Katipoğlu.

8 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmayı eksik hususların giderilebilmesi için 8 Mayıs tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında ilk iddianame düzenlendi. İddianamede 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edilirken, Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez'in 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü 'suçtan zarar gören' sıfatında yer aldı.

İddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 'şike' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

