TOKİ Ankara kurasında teknik aksaklık: Kalan 270 konutun sahibi yarın belli olacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’daki sosyal konut kurasında yaşanan sistem sorunu nedeniyle hak sahipliği belirlenemeyen 497 konutla ilgili açıklama yaptı. Şehit yakını ve gazi kontenjanındaki 227 başvurunun tamamı doğrudan hak sahibi sayılırken, kalan 270 konutun hak sahipleri yarın saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak canlı kura ile belirlenecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da gerçekleştirilen sosyal konut kurasıyla ilgili yaşanan teknik aksaklığa ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde sistem kaynaklı bir sorun nedeniyle toplam 497 konut için hak sahibi belirlemesinin yapılamadığı bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu konutların 227'si şehit yakını ve gazi kontenjanında bulunuyor. Bu kontenjanda başvuru yapan vatandaşların tamamının doğrudan hak sahibi sayıldığı belirtildi.

CANLI YAYINDA KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENECEK

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise 6 Mart Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak yeni kura çekimiyle belirleneceği ifade edildi. Kura çekiminin canlı yayınla gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

👉TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ👈

Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için iki resmi kanal üzerinden işlem yapabilirsiniz:

  1. e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına ulaşın.

  2. TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden yayınlanan asil ve yedek tam isim listesini kontrol edin.

