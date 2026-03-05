Şehit yakını ve gazi kontenjanındaki 227 konut için başvuru yapanların tamamının doğrudan hak sahibi sayıldığı bildirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da gerçekleştirilen sosyal konut kurasıyla ilgili yaşanan teknik aksaklığa ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde sistem kaynaklı bir sorun nedeniyle toplam 497 konut için hak sahibi belirlemesinin yapılamadığı bildirildi.