İstanbul'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri sabah saatlerinde üç ilçede eş zamanlı denetime çıktı. Dron destekli uygulamada özellikle kavşak ve otoyol bağlantı noktalarında taralı alan ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek tek tek durduruldu.İstanbul’da trafikte dron destekli "Taralı Alan" uygulaması
Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de yapılan kontrollerde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.
DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.
İHLAL YAPAN SÜRÜCÜLER DURDURULDU
Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.
ÜÇ NOKTADA EŞ ZAMANLI UYGULAMA
Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.
SÜRÜCÜLERDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMALAR
Uygulama esnasında bazı sürücülerin, taralı alan ihlali gerekçelerini soran polis ekiplerine"İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.","Bir daha ihlal etmem." gibi gerekçeler sunduğu dikkati çekti.
EN ÇOK MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İHLAL ETTİ
Öte yandan, taralı alan ihlali yapanların çoğunlukla motosiklet sürücüsü olduğu görüldü.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İstanbul'da Şubat 2026 verilerine göre taralı alan denetimleri şöyle gerçekleşti: