CANLI YAYIN
Geri

Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye’de taralı alan ihlaline dronlu denetim

İstanbul’da trafik ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye’de sabah saatlerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Taralı alan ihlali yapan çok sayıda sürücü tek tek tespit edilerek durdurulurken, özellikle motosiklet sürücülerinin yoğun olduğu ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye’de taralı alan ihlaline dronlu denetim
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
  • Ümraniye Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alan ihlali yapan çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü durduruldu.
  • Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında eş zamanlı uygulama yapıldı.
  • Taralı alan ihlali yapanların çoğunlukla motosiklet sürücüsü olduğu tespit edildi.
  • İhlal yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri sabah saatlerinde üç ilçede eş zamanlı denetime çıktı. Dron destekli uygulamada özellikle kavşak ve otoyol bağlantı noktalarında taralı alan ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek tek tek durduruldu.

İstanbul’da trafikte dron destekli "Taralı Alan" uygulaması

İstanbul'da taralı alan ihlali uygulaması yapıldı. (Fotoğraflar: AA)

Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de yapılan kontrollerde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

İHLAL YAPAN SÜRÜCÜLER DURDURULDU

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

ÜÇ NOKTADA EŞ ZAMANLI UYGULAMA

Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

SÜRÜCÜLERDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMALAR

Uygulama esnasında bazı sürücülerin, taralı alan ihlali gerekçelerini soran polis ekiplerine"İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.","Bir daha ihlal etmem." gibi gerekçeler sunduğu dikkati çekti.

Dron destekli taralı alan uygulaması yapıldı.

EN ÇOK MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İHLAL ETTİ

Öte yandan, taralı alan ihlali yapanların çoğunlukla motosiklet sürücüsü olduğu görüldü.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da Şubat 2026 verilerine göre taralı alan denetimleri şöyle gerçekleşti:

  • 48 farklı noktada denetim yapıldı.
  • Denetimlerde 17 dron kullanıldı.
  • Toplam 153 polis görev aldı.
  • Taralı alan ihlali yapan 842 araca para cezası kesildi.
  • Kuralları ihlal eden 7 araç trafikten men edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler