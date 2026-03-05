Ümraniye Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alan ihlali yapan çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü durduruldu.

İstanbul 'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri sabah saatlerinde üç ilçede eş zamanlı denetime çıktı. Dron destekli uygulamada özellikle kavşak ve otoyol bağlantı noktalarında taralı alan ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek tek tek durduruldu.

İstanbul'da taralı alan ihlali uygulaması yapıldı. (Fotoğraflar: AA)

Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de yapılan kontrollerde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

İHLAL YAPAN SÜRÜCÜLER DURDURULDU

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

ÜÇ NOKTADA EŞ ZAMANLI UYGULAMA

Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

SÜRÜCÜLERDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMALAR

Uygulama esnasında bazı sürücülerin, taralı alan ihlali gerekçelerini soran polis ekiplerine"İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.","Bir daha ihlal etmem." gibi gerekçeler sunduğu dikkati çekti.