10 ÇOCUKTAN 9'UNUN HESABI VAR Günde 3.5 saat sosyal medya kullanan gençlerin yüzde 90'ının sosyal medya hesabı bulunuyor. Yani 10 çocuktan 9'unun sosyal medya hesabı var. Bunların yaklaşık yüzde 25'inin bütün bilgileri kamuya açık. Ailelerin bilmediği gizli hesabı olan gençlerin oranı ise yüzde 82. Aileler kontrol mekanizmalarını bir nevi kendi bildikleri hesapları üzerinden yürütürken gençler bilinmeyen hesapları üzerinden sosyal medyayı kullanmaya devam ediyor.

Gençler,"Sosyal medyanın en olumsuz yanı sizin için nedir?"sorusuna yüzde 30.1'le "gerçek hayattan uzaklaşma" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 18.5'la siber zorbalık ve şiddet geliyor. Gençlerin haber almak kaynakları yüzde 82.4 oranıyla sosyal medya, yüzde 75.6'yla internet haber siteleri, yüzde 53.7'yle televizyon olarak şekilleniyor.