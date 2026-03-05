İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34) tanıdığı bir grup tarafından darbedilerek bıçaklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi.

CHP'Lİ MEHMET EMİN IŞIK BIÇAKLANDI

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bir grubun saldırısına uğradı. Işık, darbedilip, bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Işık, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

SALDIRGANLAR TANIDIĞI ÇIKTI

Işık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Mehmet Emin Işık'ın önceden tanıdığı H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.