Mert G.'nin sürücü belgesi iptal edildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve kendisine 180 bin lira para cezası kesildi.

Pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

YARALI ADAM METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaralılar, diğer pazarcılar tarafından hastaneye götürülmek istendi. İddiaya göre, buna sinirlenen Mert G., 06 AEA 746 plakalı hafif ticari araçla çarptığı Kenan Gökçe'yi metrelerce aracın önünde sürükledi. Yaralanan Kenan Gökçe'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü Mert G., aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında diğer kardeş Murat Gökçe'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayda kullanılan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.