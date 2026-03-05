CANLI YAYIN
Atatürk Baraj Gölü’ne düşen füze parçaları için arama çalışması başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü’ne, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füzenin parçaları düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, su ve tarım arazilerinde arama çalışmaları başlattı. Bulunan parçalar jandarma tarafından incelenmek üzere götürülürken, gölde su altı taramaları da sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçaları düştü. Füzenin iki parça halinde düşme anını gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Atatürk Baraj Gölüne füze parçaları düştü. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Olay yerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su içerisinde füzeye ait bir parçayı bularak çıkarttı. Füzeye ait parça, incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

GERİYE KALAN PARÇALAR ARANIYOR

Su içerisinde geriye kalan parçanın bulunması için çalışmalar başlatıldı. Aynı zamanda ekipler bir yandan su içerisinde arama yaparken bir yandan ise bölgedeki tarım arazilerinin içerisinde de aramalar gerçekleştirdi.

İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Füzenin düştüğü bölgeye gelen ekipler, baraj içerisine su altı cihazları indirdi. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Göle düşen parçanın büyük olması halinde çıkartılmayacağı öğrenildi.

