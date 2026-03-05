Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak vatandaşların toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
F-16 İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI
Açıklamada,"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, 'Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Bahse konu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkış yapan uçakların deniz sahası üzerinde test uçuşları gerçekleştirdiği bildirildi.
ASKERİ HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL
Açıklamada, test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabileceği kaydedilerek, "İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir." denildi.
Vatandaşların panik ve korku oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.