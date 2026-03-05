CANLI YAYIN
Antalya'daki sesin sırrı çözüldü: F-16 değil HÜRJET!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan “Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddialarını yalanladı.
  • Söz konusu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamındaki planlı test faaliyetleri olduğu açıklandı.
  • Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkan uçakların, deniz sahası üzerindeki testler sırasında ses üstü hıza ulaşması nedeniyle yüksek ses duyulabileceği belirtildi.
  • Yetkililer, durumun olağan dışı bir askeri hareketlilik olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak vatandaşların toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

DMM F-16 iddialarını yalanladı ( Fotoğraf DMM'nin X paylaşımından alınmıştır)

F-16 İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Açıklamada,"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, 'Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bahse konu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkış yapan uçakların deniz sahası üzerinde test uçuşları gerçekleştirdiği bildirildi.

Antalya’daki F-16 iddiaları yalanlandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ASKERİ HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada, test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabileceği kaydedilerek, "İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir." denildi.

Vatandaşların panik ve korku oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

