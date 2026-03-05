Söz konusu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamındaki planlı test faaliyetleri olduğu açıklandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak vatandaşların toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Antalya’daki F-16 iddiaları yalanlandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ASKERİ HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada, test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabileceği kaydedilerek, "İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir." denildi.

Vatandaşların panik ve korku oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.