Üsküdar’da maaş krizi büyüyor! CHP’li belediye borçlanma istedi | Çalışanlar isyan etti

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde uzun süredir maaş sıkıntısı yaşanıyor. Belediyenin milyarlarca liralık taşınmaz varlıklarının da art arda satılmasına rağmen bu sorun ortadan kalkmadı. Sorunu aşamayan Üsküdar Belediyesi, son olarak borçlanma yetkisi istedi. Duruma tepki gösteren eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, X hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştirilerini sıraladı.

Kendisinin belediyeyi milyarlarca liralık taşınmaz ve kasasında 150 milyon TL nakitle devrettiğini belirten Türkmen, bu son hamlenin 2 yılda iflas bayrağı çekmek anlamına geldiğini söyledi. Türkmen, "Hiçbir proje belirtilmeden sadece personel maaşları için bankadan kredi çekme yetkisi talep ediliyor. Beylikdüzü'nden gönderilen liyakatsiz, sorumsuz sözde bürokratların yönetim anlayışı, Üsküdar Belediyesi'ni 2 yılda iflasın eşiğine getirdi" dedi.