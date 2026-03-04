İstanbul'da sis engeli! Bugün hangi vapur seferleri iptal edildi?

Sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Bostancı, Kadıköy ve Sarıyer hatlarını etkiledi. İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini gösteren sis, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, hem ulaşımı hem de şehir siluetini etkiledi.

BOĞAZ VE KÖPRÜLER SİS ALTINDA İstanbul Boğazı'nda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis tabakası etkisini göstermeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde yoğunlaşan sis, köprülerin büyük bölümünü zaman zaman görünmez hale getirdi. Boğaz hattında yer alan yüksek binalar ve tarihi yapılar da sisin içinde kaldı.