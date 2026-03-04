FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 3 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün kamu içindeki gizli yapılanmasına yönelik kritik bir adım atıldı. Devletin mahrem noktalarına sızdığı belirlenen örgüt üyelerine yönelik düğmeye basıldı.

BYLOCK DETAYI DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı hamle. (Fotoğraf: DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ve kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı 'Bylock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

ANKARA MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.