FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 3 şüpheliye gözaltı kararı
FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada düğmeye basıldı. ByLock kullandıkları tespit edilen 1’i aktif, 2’si ihraç 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ'nün kamu içindeki gizli yapılanmasına yönelik kritik bir adım atıldı. Devletin mahrem noktalarına sızdığı belirlenen örgüt üyelerine yönelik düğmeye basıldı.
BYLOCK DETAYI DOSYADA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ve kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı 'Bylock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
ANKARA MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.