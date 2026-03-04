CANLI YAYIN
Fatma Nur öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in cenazesi bugün memleketi Konya’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

  • Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik (44), Konya'da toprağa verildi.
  • Cenaze törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, aile ve meslektaşları katıldı.
  • Çelik'in cenazesi Parsana Büyük Camisi'nde kılınan namaz sonrası Musalla Mezarlığı'na defnedildi.
  • Öğretmenin oğlu Kemal annesinin tabutuna sarılarak vedalaştı.
  • Anne Rukiye Çelik kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart günü öğrenci F.S.B.'nin (17) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in cenazesi, bugün memleketi Konya'da törenin yapılacağı Parsana Büyük Camisi'nin önüne getirildi. Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı.

ACILI ANNE GÜÇLÜKLE AYAKTA KALDI

Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi.

TÖRENE ÜST DÜZEY KATILIM

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çelik'in cenazesi kılınan namaz sonrası gözyaşları içinde Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

