Adli depoda uyuşturucu hırsızlığı: 7 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucunun kalitesini kontrol etmesi için irtibat kurulan D.G., 2 Şubat tarihinde Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.'yi arayarak ihbarda bulundu. İcra Müdürü T.T. durumu tutanak altına aldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve yerini belirledi. Düzenlenen operasyonla, aralarında adliye personelinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adli emanet deposundan uyuşturucu hırsızlığı (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır)

Aralarında Adliye Personelinin Olduğu 7 Şüpheli Tutuklandı

Yapılan incelemeler sonucunda 29 Ocak günü saat 20.05 ile 20.32 arasında zabıt kâtipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.'nin adliye binasına geldikleri ve adli emanet deposundan bir koli çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin sahte imha tutanağı düzenleyerek depodan çıkardıkları uyuşturucu maddenin satışı için ise M.Ş., K.Ş., A.İ. ve U.K. aracılığıyla D.G. ile irtibata geçtikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.