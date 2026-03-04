Adli depoda uyuşturucu hırsızlığı: 7 şüpheli tutuklandı
İzmir’in Kınık ilçesinde adli emanet deposundan 2 kilogram uyuşturucu çalındı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında adliye personelinin de olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sahte imha tutanağı düzenlediği ortaya çıktı.
- Kınık Adliyesi'nde zabıt kâtipleri S.A., V.E. ve hizmetli O.M.'nin sahte imha tutanağı düzenleyerek adli emanet deposundan uyuşturucu çaldığı iddia edildi.
- Şüpheliler çaldıkları uyuşturucuyu satmak için M.Ş., K.Ş., A.İ. ve U.K. aracılığıyla D.G. ile irtibata geçti.
- D.G. uyuşturucunun kalitesini kontrol etmesi istenince 2 Şubat'ta İcra Müdürü T.T.'yi arayarak durumu ihbar etti.
- Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimlik ve yerlerini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.
- Aralarında adliye personelinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Uyuşturucunun kalitesini kontrol etmesi için irtibat kurulan D.G., 2 Şubat tarihinde Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.'yi arayarak ihbarda bulundu. İcra Müdürü T.T. durumu tutanak altına aldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve yerini belirledi. Düzenlenen operasyonla, aralarında adliye personelinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda 29 Ocak günü saat 20.05 ile 20.32 arasında zabıt kâtipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.'nin adliye binasına geldikleri ve adli emanet deposundan bir koli çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin sahte imha tutanağı düzenleyerek depodan çıkardıkları uyuşturucu maddenin satışı için ise M.Ş., K.Ş., A.İ. ve U.K. aracılığıyla D.G. ile irtibata geçtikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.