Adana'da kapüşonlu saldırgan dükkan bastı: Bir kişi yaralandı

Kapüşonlu bir saldırgan, Adana Ova Mahallesi’ndeki berber dükkanına girerek tabancayla ateş açtı. İş yeri sahibi koltuğunu siper ederken, içeride bulunan bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

  • Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz bir kişi berber dükkanına girerek tabancayla ateş açtı.
  • Saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Berber koltuğunu siper alan iş yeri sahibi olaydan yara almadan kurtuldu.
  • Saldırı anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
  • Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Adana'da yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz bir kişi, berber dükkanına girerek bir kişiyi tabancayla vurdu. Korku dolu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheli, berber dükkanına girerek adeta dehşet saçtı. Tabancayla defalarca ateş açan kişi, iş yerinde bulunanları büyük panik içine soktu.

Adana'da kapüşonlu saldırgan berberde böyle ateş etti. (Fotoğraflar: İHA)

İŞ YERİ SAHİBİ SİPER ALDI

Berber koltuğunu siper edinerek kendisini koruyan iş yeri sahibi, olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. Dehşet anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Berber dükkanında silahlı infaz girişimi kamerada!

ÇEVREDEKİLER YARDIM ÇAĞIRDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı

