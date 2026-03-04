Adana'da yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz bir kişi, berber dükkanına girerek bir kişiyi tabancayla vurdu. Korku dolu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAYIN AYRINTILARI
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheli, berber dükkanına girerek adeta dehşet saçtı. Tabancayla defalarca ateş açan kişi, iş yerinde bulunanları büyük panik içine soktu.
İŞ YERİ SAHİBİ SİPER ALDI
Berber koltuğunu siper edinerek kendisini koruyan iş yeri sahibi, olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. Dehşet anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Berber dükkanında silahlı infaz girişimi kamerada!
ÇEVREDEKİLER YARDIM ÇAĞIRDI
Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı