Saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz bir kişi, berber dükkanına girerek bir kişiyi tabancayla vurdu. Korku dolu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheli, berber dükkanına girerek adeta dehşet saçtı. Tabancayla defalarca ateş açan kişi, iş yerinde bulunanları büyük panik içine soktu.