810 milyonluk sahte muayene vurgunu! 14 ilde eş zamanlı operasyon: 25 şüpheli tutuklandı

Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul, 3 otomobil ve banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacmi 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zarar ise 1 milyon 145 bin 159 TL olarak belirlendi.

Sahte Siteler Üzerinden Randevu Tuzağı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)



SAHTE SİTELER VE SABİT HATLARDAN MİLYONLUK VURGUN

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.