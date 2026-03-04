CANLI YAYIN
5 kez yakalandı bedeli ağır oldu: Alkollü sürücüye 350 bin lira ceza

Dün gece Çorlu-Ergene arasındaki çevre yolunda bir kaza meydana geldi. Otomobil yol kenarındaki alana savrularak takla attı. Araçta sıkışan ve kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğu ve daha önce 5 kez alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye toplamda 350 bin lira ceza kesildi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde alkollü sürücü A.K.'nin kullandığı otomobil takla atarak kaza yaptı ve sürücü yaralandı.
  • Hastanede yapılan kontrolde sürücü A.K.'nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.
  • A.K.'ye daha önce alkollü araç kullanmaktan 4 kez işlem yapıldığı ve 2 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi.
  • A.K.'ye çeşitli maddelerden toplam 350 bin lira para cezası uygulandı.
  • A.K.'nin ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü 2 promil alkollü çıktı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında 4 kez işlem yapılıp 2 kez ehliyetine el konulan A.K.'ye (29), toplam 350 bin lira para cezası uygulandı.

Alkollü sürücü takla attı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, gece saatlerinde Çorlu-Ergene arasındaki çevre yolunda meydana geldi. A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 59 FN 180 plakalı otomobil, yol kenarındaki alana savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden yaralı çıkarılan A.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü A.K.'nin hastanede yapılan kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha önce 5 kez alkollü olarak yakalanan sürücüye 350 bin lira cezai işlem uygulandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜYE 350 BİN LİRA CEZA

A.K. hakkında daha önce alkollü araç kullanmaktan 4 kez işlem yapıldığı ve 2 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi. A.K.'ye çeşitli maddelerden toplam 350 bin lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

