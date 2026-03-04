A.K.'ye daha önce alkollü araç kullanmaktan 4 kez işlem yapıldığı ve 2 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Hastanede yapılan kontrolde sürücü A.K.'nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde alkollü sürücü A.K.'nin kullandığı otomobil takla atarak kaza yaptı ve sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu-Ergene arasındaki çevre yolunda meydana geldi. A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 59 FN 180 plakalı otomobil, yol kenarındaki alana savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden yaralı çıkarılan A.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü A.K.'nin hastanede yapılan kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü 2 promil alkollü çıktı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında 4 kez işlem yapılıp 2 kez ehliyetine el konulan A.K.'ye (29), toplam 350 bin lira para cezası uygulandı.

Daha önce 5 kez alkollü olarak yakalanan sürücüye 350 bin lira cezai işlem uygulandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜYE 350 BİN LİRA CEZA

A.K. hakkında daha önce alkollü araç kullanmaktan 4 kez işlem yapıldığı ve 2 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi. A.K.'ye çeşitli maddelerden toplam 350 bin lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.