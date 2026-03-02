Tekirdağ’da sahildeki 30 yıllık ağaçlar kesildi! Vatandaş büyük tepki gösterdi

Tekirdağ sahilinde bulunan ve yıllardır sahilde gölge sağlayan ve kentin doğal silüetinin önemli bir parçası olan 20-30 yıllık, aralarında çınar ve kavak ağaçlarının olduğu yaklaşık 15 ağaç tamamen kesilirken bazı ağaçlar da budandı. Sahilde iki farklı noktada ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar duruma isyan etti.

Vatandaşlar sosyal medyada CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösterdi. Özellikle yaz aylarında binlerce vatandaş gölgesinde serinledikleri ağaçların kesildiğini görünce, "Hani çevreciydiler? Yazık, günah!" ,"Çevreci belediye nerede?", "Çok üzücü, kaç yıldır oradalar alerji yapmadı da şimdi mi yaptı? Ağaçlar olmazsa nasıl nefes alacağız?", "Taksim'de iki ağaç kesildi diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bu ağaç katliamına da sessiz kalsın görelim.", "Nerede doğa sevenler?", "Geldiğiniz günden beri bir yararlı işiniz olmadı", "Siz ağaç düşmanı, heykel meraklısısınız" yorumlarını yaptı.

Haber: Tuna Şerbetçi