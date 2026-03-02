Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları paylaştı

Kayseri'de aktif fay hatları bulunuyor mu?

Kayseri, Türkiye'nin en büyük fay sistemleri olan Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları üzerinde yer almıyor. Ancak şehir ve çevresinde, özellikle Orta Anadolu'nun jeolojik yapısı gereği, ikincil ve yerel fay hatları bulunuyor. Bu faylar zaman zaman düşük ve orta büyüklükte depremler üretebiliyor.

Türkiye'deki ana fay hatları

Türkiye'de deprem üretme potansiyeli en yüksek olan üç ana fay hattı bulunuyor. Bunlar Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Zonu olarak biliniyor. Ülke genelindeki yüksek riskli depremler büyük ölçüde bu hatlar üzerinde meydana geliyor.

Birinci derece riskli iller

Deprem tehlikesinin en yüksek olduğu birinci derece risk grubunda İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Hatay, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş ve çevresindeki birçok il bulunuyor. Bu bölgeler, aktif fay hatlarına doğrudan yakınlığıyla dikkat çekiyor.