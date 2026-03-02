Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 08.55'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü 12.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
- AFAD tarafından depremin enlemi 38.53944 kuzey, boylamı 36.29083 doğu olarak belirlendi.
- Kayseri, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre üçüncü derece riskli deprem bölgesinde yer alıyor.
- Kayseri, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları üzerinde bulunmuyor ancak yerel fay hatlarına sahip.
Depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü. Saat 08.55'te gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı (Kayseri) olarak açıklandı. Deprem, yerin 12.02 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Açıklanan koordinatlara göre depremin enlemi 38.53944 kuzey, boylamı ise 36.29083 doğu olarak belirlendi.
Gelişmelere ilişkin resmi açıklamalar AFAD tarafından takip ediliyor.
DEPREMLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR
Kayseri'de fay hattı var mı? Deprem riski hangi seviyede?
Kayseri'de meydana gelen depremlerin ardından kentin deprem riski ve fay hatları yeniden gündeme geliyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine göre Kayseri, üçüncü derece riskli deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Bu durum, kentte büyük ve yıkıcı depremlerin nadir görülmesi anlamına gelse de sismik hareketliliğin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor.
Kayseri'de aktif fay hatları bulunuyor mu?
Kayseri, Türkiye'nin en büyük fay sistemleri olan Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları üzerinde yer almıyor. Ancak şehir ve çevresinde, özellikle Orta Anadolu'nun jeolojik yapısı gereği, ikincil ve yerel fay hatları bulunuyor. Bu faylar zaman zaman düşük ve orta büyüklükte depremler üretebiliyor.
Türkiye'deki ana fay hatları
Türkiye'de deprem üretme potansiyeli en yüksek olan üç ana fay hattı bulunuyor. Bunlar Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Zonu olarak biliniyor. Ülke genelindeki yüksek riskli depremler büyük ölçüde bu hatlar üzerinde meydana geliyor.
Birinci derece riskli iller
Deprem tehlikesinin en yüksek olduğu birinci derece risk grubunda İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Hatay, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş ve çevresindeki birçok il bulunuyor. Bu bölgeler, aktif fay hatlarına doğrudan yakınlığıyla dikkat çekiyor.
İkinci derece riskli bölgeler
İkinci derece deprem riski taşıyan iller arasında İstanbul'un bazı bölgeleri, Tekirdağ, Zonguldak, Samsun, Antalya, Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Malatya yer alıyor. Bu illerde deprem riski yüksek olmasa da ciddi sarsıntılar yaşanabiliyor.
Üçüncü derece risk grubunda Kayseri de var
Kayseri'nin de içinde bulunduğu üçüncü derece risk grubunda Sivas, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Nevşehir, Mersin ve Gümüşhane gibi iller bulunuyor. Bu bölgelerde deprem riski görece daha düşük olsa da yapı güvenliği ve zemin özellikleri büyük önem taşıyor.
Deprem riski en düşük iller
Türkiye Deprem Haritası'na göre dördüncü ve beşinci risk grubunda yer alan, yani deprem tehlikesinin en az olduğu iller arasında Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Niğde, Aksaray, Karaman ve Konya öne çıkıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (2 MART 2026)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-02 08:55:07
|38.53944
|36.29083
|12.02
|ML
|3.9
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-03-02 08:52:48
|38.19083
|39.07556
|7.02
|ML
|3.0
|Pütürge (Malatya)
|2026-03-02 08:28:27
|39.18306
|28.24056
|8.56
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02 08:01:48
|38.20833
|38.74694
|7.05
|ML
|1.8
|Pütürge (Malatya)
|2026-03-02 07:48:06
|37.21194
|36.9525
|6.09
|ML
|1.7
|Nurdağı (Gaziantep)
|2026-03-02 07:46:35
|39.25556
|28.04167
|7.15
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02 07:20:22
|39.15361
|28.23556
|6.37
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02 07:12:37
|37.01389
|28.55861
|6.99
|ML
|2.4
|Köyceğiz (Muğla)
|2026-03-02 07:05:49
|37.8325
|36.16833
|7.1
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2026-03-02 06:49:35
|37.36694
|37.06389
|11.85
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2026-03-02 06:32:56
|39.20972
|28.01611
|7.14
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)