DNM açıkladı: Türkiye’de bulunan bir ABD askeri üssü vurulmadı

Ülkeye yönelik herhangi bir saldırı olmadığı ve Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafı gibi gösteren paylaşımların dezenformasyon girişimi olduğu vurgulandı.

Merkez, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahasının tamamen kendi egemenliği altında olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM ʺTürkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğuʺ iddialarını yalanladı. (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır)

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."